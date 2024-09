Miercuri, 18 Septembrie 2024 (19:37:56)

Anul acesta, pentru a încuraja și sprijini elevii care au făcut pasul și au optat pentru profilul silvicultură și exploatări forestiere Asociația Forestierilor din România – ASFOR a pregătit și distribuit ”ghiozdanul forestierului”.

“Ghiozdanul forestierului” a ajuns la Colegiul Silvic ”Bucovina”, din Câmpulung Moldovenesc (Suceava), dar și la Colegiul Silvic “Theodor Pietraru”, din Brănești (Ilfov).

Prezent miercuri, 18 septembrie, la Colegiul Silvic ”Bucovina”, pe care îl consideră „etalon pentru învățământul silvic din România”, președintele ASFOR, Ciprian Muscă, a transmis mesajul forestierilor mai tinerilor colegi care au făcut pasul către această nobilă și frumoasă meserie:

„Îmi face o deosebită plăcere să vă urez succes în noul an școlar! Ca președinte al Asociației Forestierilor din România, sunt mândru să vă văd, dragi tineri, alegând o carieră în domeniul silvic.

Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc are o tradiție îndelungată în formarea unor specialiști de înaltă calificare, iar eu sunt absolvent al acestui liceu. Voi sunteți urmașii unor generații de silvicultori care au contribuit sau contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier.

În fața voastră se deschide o carieră plină de satisfacții, în care veți avea ocazia să contribuiți la dezvoltarea economiei locale și să modelați viitorul pădurilor României. În contextul schimbărilor climatice, al importanței biodiversității și al gestionării durabile a resurselor naturale, rolul vostru ca viitori specialiști în domeniul silvic este esențial”.

Ciprian Muscă le-a transmis că au făcut o alegere excelentă optând pentru studiul silviculturii – un domeniu dinamic și în continuă evoluție, cu deosebite perspective de dezvoltare profesională.

„Asociația Forestierilor din România (ASFOR) a pregătit un dar simbolic, dar important pentru voi: <ghiozdanul forestierului> și tricouri personalizate cu sigla ASFOR. De acum înainte, din clasa a IX-a, faceți parte din breasla forestierilor și trebuie să fiți mândri de acest lucru. În plus, Ghidul forestierilor pentru protecția muncii va fi un instrument important pentru a vă călăuzi atât la școală, cât și acasă, protejându-vă de accidente nedorite.

Nu ezitați să explorați, să întrebați și să vă implicați activ în activitățile școlii. ASFOR vă pune la dispoziție două platforme: www.forestmania.ro și www.asfor.ro, de unde vă puteți informa. Vă invităm să participați la concursurile de fotografie organizate pe aceste platforme pentru a câștiga premii interesante. Asociația Forestierilor din România este alături de voi și vă încurajează să vă dedicați cu pasiune acestei nobile profesii!”, a mai spus Ciprian Muscă.

Frumoase aprecieri a avut președintele ASFOR atât pentru Colegiul Silvic “Bucovina”, cât și pentru conducerea acestuia.

„Aș dori să o felicit pe doamna director Alina Cuciurean pentru dedicarea și munca sa asiduă. Colegiul Silvic arată din ce în ce mai bine: cu un internat modern, o sală de sport modernizată și o sală destinată simulatoarelor, este evident că s-au depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți condițiile de învățare. Vestea cea mai bună pe care am primit-o de la doamna director este că liceul va fi dotat cu două simulatoare pentru vânătoare și exploatări forestiere. Aceasta este cu adevărat o investiție în viitor. Felicitări, doamnă director! Sectorul forestier are nevoie de oameni ca dumneavoastră!”, a mai spus Ciprian Muscă, care le-a dorit tuturor să aibă un an școlar plin de realizări și i-a invitat să se alăture comunității forestierilor din România.