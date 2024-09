Început de drum

Elevii din comuna Preutești au început noul an școlar în condiții dintre cele mai bune. Pentru a le face o surpriză celor mici, directorii de școli, în ”complicitate” cu primarul Ion Vasiliu, i-au întâmpinat pe elevi cu baloane, rechizite și dotări de ultimă oră.

Banii pentru aceste echipamente au venit prin Programul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), suma totală investită fiind de circa 2,5 milioane de lei.

Prin programul ”Politici pentru noua generație” s-a realizat dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Cu suma de 1.381.423 de lei, cu TVA inclus, au fost dotate cu echipamente laboratoarele de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal și unitățile conexe.

De asemenea, au fost dotate cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual săli de clasă/spații pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar și unități conexe.

Mobilier nou a fost adus și pentru sălile de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ preuniversitar, unități conexe.

Laboratoarele de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică au fost dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, dar și cu echipamente digitale.

Cabinetele școlare (inclusiv de consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice) au primit, de asemenea, echipamente digitale.

Furnizarea de echipamente TIC în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Preutești, județul Suceava” este un alt proiect pe linie de învățământ în comuna Preutești.

În baza acestuia, în școlile din comună au ajuns echipamente informatice pentru dotare laborator informatică, echipamente informatice pentru 20 de săli de clasă pentru dotare echipamente TIC.

Au fost dotate cu echipamente informatice laboratoarele multidisciplinar, dar și cabinetul de asistență psihopedagogică.

Proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Preutești” a adus în școli catedre pentru profesori, scaune, dulapuri, dar și alte obiecte moderne pentru bunul mers al activității didactice.

Echipamentele au ajuns în toate cele patru structuri școlare ale comunei, respectiv cele din Preutești, Arghira, Basarabi și Leucușești și la grădinițele cu program normal din cele patru sate.

”Educația reprezintă unul din pilonii pe care orice societate ar trebui să se bazeze. Viitorul stă în copii, iar dacă aceștia beneficiază de condiții de învățământ bune și de dascăli competenți care să îi îndrume înseamnă că există cadrul necesar pentru performanță. Or noi tocmai acest lucru am urmărit și cred că prin ultimele dotări și echipamente pe care le-am achiziționat am adus școlile din comună la un standard ridicat, similar cu cele din orice stat european dezvoltat”, a arătat primarul Ion Vasiliu.