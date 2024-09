Halucinant

23 de bobocei de clasă pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava au așteptat în zadar ca noua lor învățătoare să le ureze bun venit luni, în prima zi de școală, și să îi întâmpine în sala de curs.

Asta pentru că una dintre clasele pregătitoare formate în cadrul unității, în acest an școlar, nu a avut un învățător, iar postul încă nu a fost aprobat de Ministerul Educației și apoi de Inspectoratul Școlar Suceava.

Situația halucinantă a stârnit multă revoltă printre părinții micuților, pe lângă explicații aceștia cerând și o soluție care să ducă la rezolvarea rapidă a acestei probleme neobișnuite.

În lipsa unui învățător/învățătoare, copiii au petrecut primele două zile cu o profesoară de sport din cadrul școlii.

Reprezentanții școlii au explicat că prin planul de școlarizare, unitatea a organizat înscrieri pentru patru clase pregătitoare. Cererea din partea părinților a fost mult mai ridicată, astfel că unitatea a organizat încă o clasă pregătitoare, a cincea, însă fără aprobarea Inspectoratului Școlar.

Răspunsul din partea inspectoratului, aprobarea și repartizarea unui post de învățător nu au mai venit și așa cei 23 de elevi s-au trezit supravegheați de un cadru didactic de sport.

Școala va desființa această clasă pregătitoare

După multe întâlniri încordate, ședințe tensionate și reuniunea Consiliului de Administrație, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava a decis desființarea clasei pregătitoare E, clasă formată fără aprobarea Inspectoratului Școlar, peste planul de școlarizare admis.

Reprezentanții școlii și cei ai Inspectoratului Școlar Suceava, alături de părinți, au agreat, marți, desființarea clasei cu probleme și repartizarea celor 23 de elevi în celelalte patru clase pregătitoare.

Astfel, clasele cu pricina ar ajunge la 29 de elevi, însă acest pas are nevoie de avizul Ministerului Educației.

„A fost o variantă propusă de domnii de la Inspectoratul Școlar, Bocanci și Crăciun, aceea de a repartiza elevii în clasele cu învățător. E o variantă care mulțumește părinții, pentru că astfel s-ar rezolva rapid situația. Repartizarea se va face după o tragere la sorți și după aprobarea Ministerului Educației de suplimentare până la 29 de locuri. Sperăm să nu intervină alte surprize neplăcute și să rămână lucrurile așa cum am stabilit la aceste întâlniri”, a povestit marți după-amiază un părinte.

Părinte: „De ce există această clasă în aer?”

Un alt părinte ne-a povestit că au existat o serie de inadvertențe, care însă nu le-au dat părinților de bănuit că vor ajunge în această situație.

„Noi am înscris copilul în prima etapă, facem partea din circumscripția școlii, totul a fost în regulă. Ulterior, pe site-ul IȘJ a fost publicată lista copiilor admiși, o listă cu 94 de nume, adică patru clase. Cu două zile înainte de începerea școlii, adică sâmbătă, foarte târziu, școala a publicat listele cu elevii de la pregătitoare, liste ce conțineau 116 nume, adică cinci clase, nu patru, ca în centralizările IȘJ. La nici una din clase nu era trecut numele învățătoarei, până luni nimeni nu a știut ce învățătoare va avea la clasă.

Tot luni am aflat de la doamna directoare Apetrei că această clasă, pregătitoare E, nu are învățătoare.

Siderați, am fost mai mulți părinți la Inspectoratul Școlar și am vorbit cu domnii Bocanci, Matei și Crăciun.

Este o situație foarte neplăcută, noi îndeplinim toate condițiile, de ce există această clasă în aer? Am înaintat cereri la IȘJ și școală, dorim soluționarea ei cât mai repede”.

Conducerea școlii: „Nu am crezut că vom ajunge în această situație”

Viorel Mihalcea, directorul adjunct al școlii, regretă situația, admițând totuși că au fost acceptați și elevi din alte zone, adresabilitatea fiind mare datorită prestigiului unității și profesorilor de aici.

Marți dimineață acesta declara că „noi am avut patru clase pregătitoare potrivit planului de școlarizare. Primind multe cereri am înscris toți copiii pentru a face a cincea clasă, pentru care aveam nevoie de aprobarea inspectoratului, aprobare pe care am cerut-o în luna august.

Suntem în situația în care așteptăm rezolvarea acestei cereri. Marea majoritate a copiilor sunt din zona de circumscripție, dar la Școala Nr. 3, având o încadrare bună și profesori buni, vin foarte mulți din alte zone. În cea de-a cincea clasă pregătitoare sunt și elevi din circumscripție și din afara ei, având în vedere metodologia de constituire a claselor. Nu am crezut că vom ajunge în această situație. Am înțeles că doamna ministru al Educației ar fi aprobat la nivel național, prin Hotărâre de Guvern, peste 7.000 de norme și așteptăm și noi un răspuns.

Sunt două soluții, ori avem șansa să vină acele norme și să aducem, tot cu ajutorul inspectoratului, un om calificat la clasă. A doua soluție este să redistribuim copiii, să încărcăm celelalte clase. Între timp, doamna de sport s-a oferit să aibă grijă de elevi, e un efort deosebit”, a spus adjunctul Viorel Mihalcea marți dimineață.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al IȘJ, insp. Cezar Anuței, a menționat că unitatea a făcut înscrieri peste cifra aprobată în planul de școlarizare, respectiv pentru cinci clase.

„Vom verifica dacă toți copiii sunt din circumscripție. Prioritatea noastră este să asigurăm dreptul la educație pentru toți copiii, prin urmare ei vor rămâne la Școala Nr. 3 în acest an școlar”, a spus reprezentantul IȘJ.