Botoșani

Pe 13 și 14 septembrie, începând cu ora 17.30, pe pietonalul din municipiul Botoșani va avea loc cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Ioan Cobâlă”. Evenimentul ce se va desfăşura pe parcursul a două zile reunește trei orchestre consacrate din țară și aduce artiști valoroși din 7 zone folclorice ale țării: Ardeal, Crișana, Oltenia, Gorj, Basarabia, Moldova și Bucovina.

Vineri, 13 septembrie, de la ora 17.30, pe pietonalul din municipiul Botoșani va debuta a III-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Ioan Cobâlă”. Deschiderea va fi făcută de către Orchestra ”Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă”, dirijată de maestrul Ion Oloieru, apoi rând pe rând vor urca în scenă soliștii vocali și instrumentiști Alina Huțu, Loredana Călin, Amalia Șarpe, Constantin Petrescu, Alexandru Hrițcu, Ionuț Scripcariu, Alexandru Todirel Marin, Teodor Gireadă, alături din invitații speciali Mariana Ionescu Căpitănescu, Antonela Ferche Buțiu, Liviu Buțiu, Nadia Duluman și Ansamblul de Dansuri Populare Românești ”Rapsozii Siretului” din Pașcani.

Prima seară de festival se va încheia cu un recital extraordinar, susținut de Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, condus de maestrul coregraf Petre Șusu și dirijat de maestrul Dumitru Lucaci.

”Festivalul Național de Folclor <Ioan Cobâlă>a apărut în urma cu trei ani ca un omagiu adus celui ce a fost dirijorul, compozitorul, orchestratorul și folcloristul Ioan Cobâlă, dar și pentru a marca personalitatea acestui mare om de cultură, născut în județul Botoșani, județul care este leagănul culturii naționale. Știm cu toții că maestrul Ioan Cobâlă a fost unul dintre cei mai apreciați dirijori din țară. Acest festival își propune să promoveze folclorul din județul Botoșani, dar în același timp să aducă în fața iubitorilor de folclor artiști naționali, orchestre și ansambluri profesioniste din țară și nu numai, prin care să arătăm frumusețea folclorului din tot arealul spațiului românesc”, a transmis Dan Doboș, managerul Orchestrei ”Rapsozii Botoșanilor”.

A doua seară de festival va fi deschisă tot de Orchestra ”Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă”, dirijată de maestrul Ion Oloieru, alături de care vor evolua soliștii vocali și instrumentiști Alina Huțu, Loredana Călin, Constantin Petrescu, Oleg Sacaliuc, Mitică Ștefan, Anastasia Ailoaie, Patrick Petrescu, Ilie Dură, Cristian Fodor, Ioana Căprariu și Ansamblul de Dansuri Populare Românești ”Rapsozii Siretului” din Pașcani, coordonat de coregraful Alexandru Gâmbuță. Festivalul Național de Folclor ”Ioan Cobâlă” se va încheia cu recitatul ”De aici, din Țara de Fagi”, susținut de Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, condus de managerul Sorin Filip, dirijorul Mihai Cotos și maestrul coregraf George Palaniuc.

Cele două zile de spectacole vor fi prezentate de inițiatoarea proiectului ”10 pentru folclor”, Mihaela Zîna Bârsan: ”Cu Botoșaniul am avut dintotdeauna o legătură de suflet din prisma faptului că jumătate dintre fondatorii caravanei folclorului sunt botoșăneni la origini: maestrul George Sîrbu, maestrul coregraf Costinel Leonte, trompetistul Constantin Mândrișteanu. Sunt foarte bucuroasă să revin aici, unde mă simt ca acasă după atâtea spectacole frumoase prezentate în ultimii 5 ani. În 2019 am poposit prima dată cu proiectul <10 pentru folclor>și tot din acest an am început colaborarea cu prestigioasa Orchestră Rapsozii Botoșanilor în calitate de prezentator. Vreau să îi mulțumesc managerului instituţiei, Dan Doboș, pentru că m-a inclus în această distribuție onorantă și mi-a înlesnit reîntâlnirea cu minunatul public botoșănean.”

Festivalul Național de Folclor ”Ioan Cobâlă” este organizat de Orchestra ”Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă” și Consiliul Județean Botoșani.