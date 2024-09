Un vis s-a împlinit

Peste 100 de copii din județ care provin din familii defavorizate, copii din centre de plasament, copii cu dizabilități, dar și tineri sportivi au avut parte de o vacanță de vis pe litoral.

Inițiatorii proiectului au fost Andrei Bacoș și Vasile Bolohan, care prin Asociația „Bucovina Civică” au reușit, și în acest an, să aducă fericirea pe fețele copiilor și tinerilor suceveni.

În efortul lor de a face o bucurie copiilor necăjiți, Andrei și Vasile nu au fost singuri. Sucevenii și nu numai li s-au alăturat, pentru că le cunosc foarte bine munca de voluntariat și faptul că vor să facă bine.

„Vremea a fost de partea noastră, iar soarele ne-a însoțit în fiecare zi. A fost un cadou binemeritat, oferit celor peste 100 de copii și tineri, chiar înainte de începerea școlii.Înainte de plecare, am dus un pomelnic la părintele Alexandru Lungu, de la Fălticeni, în care am scris numele tuturor celor care au donat pentru această tabără. Părintele ne-a fost alături și în această acțiune, iar noi îi mulțumim pentru tot sprijinul oferit”, a spus Andrei Bacoș.

Copiii au participat în tabără la mai multe activități. „Duminică seara, ne-am adunat cu toții la Gara Burdujeni. Poate că nu veți crede, dar erau copii care vedeau pentru prima dată un tren... Toți erau entuziasmați la gândul că vor ajunge, în sfârșit, la mare. Chiar și unii dintre părinți împărtășeau aceleași sentimente ca cei mici, nici ei neajungând vreodată la mare. Acești părinți-eroi sunt cu adevărat dedicați trup și suflet copiilor lor cu grad de handicap accentuat. Ne întrebăm ce se va întâmpla cu acești copii când părinții lor nu vor mai fi lângă ei să-i îngrijească?”, au povestit inițiatorii proiectului.

După nouă ore de mers cu trenul, copiii au ajuns la Costinești, unde s-au cazat, apoi au mers nerăbdători să vadă marea. „Este greu să vă explicăm ce sentimente au trăit cei care nu văzuseră niciodată marea, decât la televizor.

Pe parcursul zilelor petrecute la mare, am încercat să le oferim copiilor diverse activități. Însă, cel mai important lucru a fost să îi facem să se simtă egali. Aceasta este baza acestor interacțiuni: să se cunoască între ei, să se accepte și să se respecte așa cum sunt. Printre activitățile pe care le-am organizat se numără: acțiuni de ecologizare, sport pe plajă, discotecă în aer liber, plimbări cu barca, jocuri cu mingea în apă, activități artistice și multe altele. Copiii au beneficiat și de tunsori gratuite, oferite de o mămică. Am sărbătorit împreună zilele de naștere a doi copii veniți cu noi, fiecare dintre ei primind un tort. Ne-am rugat cu toții înainte de fiecare masă, mulțumind pentru tot ce am primit”, sunt frânturi din experiența organizatorilor acestei tabere.

De fiecare dată, ei își asumă o mare responsabilitate, dar ceea ce reușesc să facă cu ajutorul donatorilor, cu ajutorul oamenilor de bine care sprijină acest proiect le dă puterea să continue și să nu renunțe la a aduce zâmbete pe chipurile acestor copii.

„În această tabără am fost ca o familie extinsă. S-au legat multe prietenii, a dispărut orice urmă de segregare, iar acceptarea normalității în contextul situației fiecărui copil cu grad de handicap a reprezentat obiectivul nostru principal. Vă mulțumim din tot sufletul pentru tot!”, a fost mesajul transmis, la întoarcerea din tabără, de Andrei Bacoș și Vasile Bolohan.