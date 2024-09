Investiție

Preșcolarii și elevii din satul Corlata, comuna Berchișești, au început noul an într-o școală nouă, dotată la cele mai înalte standarde. Noua școală primară din Corlata a fost inaugurată cu o zi înainte de începerea noului an școlar, în prezența primarului din Berchișești, Violeta Țăran, și a unui număr mare de părinți și copii din acest sat. La eveniment au fost prezenți și deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi, subprefectul județului Cristian Șologon și adjunctul Inspectoratului Școlar Petru Crăciun. La acest eveniment important pentru locuitorii din Corlata a fost prezent și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, cel care alături de un sobor de preoți a oficiat slujba de sfințire a noii școli.

După cuvântul de învățătură transmis de PS Damaschin Dorneanul, primarul Violeta Țăran a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă finalizarea acestei școli înainte de începerea anului școlar. Violeta Țăran a amintit faptul că această școală este a doua unitate de învățământ nouă inaugurată în mai puțin de cinci luni, după noua grădiniță din Berchișești. „Dragi copii, eu împreună cu colegii mei, cu consilierii locali vă dăruim această școală care este dotată la standarde europene. O școală care să vă ofere toate condițiile pentru ca voi să puteți învăța, să deveniți oameni de valoare și de nădejde ai comunității noastre, ai județului și, de ce nu, ai României”, a spus primarul din Berchișești.

Violeta Țăran a spus că noua școală a fost construită printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Ea a subliniat faptul că școala are două clase pentru învățământul primar și două pentru cel preșcolar, toate clasele fiind dotate la cele mai înalte standarde, cu mobilier nou, table interactive, laptopuri pentru profesori, calculatoare, scannere și retroproiectoare. De asemenea, școala are grupuri sanitare moderne, spații pentru depozitarea alimentelor, vestiare și o cancelarie modernă. Violeta Țăran a ținut să precizeze că toate unitățile de învățământ din Berchișești au început noul an școlar având dotări de ultimă generație pentru cadrele didactice și elevi.

ÎPS Calinic și PSD Damaschin Dorneanul sunt „Cetățeni de Onoare” ai comunei Berchișești

În cadrul momentului festiv de inaugurare a școlii, primarul Violeta Țăran a ținut să anunțe și faptul că are de oferit trei distincții speciale „pentru cei care ne sunt aproape atunci când facem o inaugurare, atunci când avem nevoie de un sprijin, atunci când apare o problemă și, de ce nu, atunci când vrem să împărtășim o bucurie împreună”. Violeta Țăran a spus că printr-o hotărâre a Consiliului Local, Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, i-a fost oferit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Berchișești, titlu pe care urmează să i-l înmâneze într-un cadru oficial. „Am oferit acest titlul pentru că a dat binecuvântarea să fie resfințită Biserica Sf. Dumitru de la Berchișești și biserica de la Corlata, grădinița și școala de la Berchișești”.

Aceeași distincție i-a fost oferită, personal, episcopului vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul. Cu emoție în glas, Violeta Țăran i-a mulțumit acestuia pentru că la toate evenimentele menționate anterior a fost alături de comunitatea din Berchișești. „Pe lângă toate aceste evenimente, vreau să amintesc de unul care este mai important decât toate cele pe care le-am spus până acum, faptul că ați însoțit moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava la Berchișești, fapt care a creat o stare de bine, de mulțumire și au curs atunci multe lacrimi de fericire și de emoție pe fețele oamenilor din Berchișești”, a spus Violeta Țăran. Un alt titlu de Cetățean de Onoare al comunei i-a fost oferit și preotului consilier eparhial al sectorului administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Dimitrie Horga, originar din Berchișești, pentru activitatea acestuia și contribuția importantă avută la dezvoltarea și creșterea prestigiului comunei.

În final, primarul din Berchișești a oferit o diplomă de excelență directorului firmei din Bistrița-Năsăud care a construit noua școală din Corlata.