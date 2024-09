Marţi, 10 Septembrie 2024 (11:42:50)

23 de bobocei de clasă pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava au așteptat în zadar ca noua lor învățătoare să le ureze bun venit luni, în prima zi de școală, și să îi întâmpine în sălile de curs.

Asta pentru că una dintre clasele pregătitoare formate în cadrul unității, în acest an școlar, nu are încă un învățător, iar postul încă nu a fost aprobat de Ministerul Educației și apoi de Inspectoratul Școlar Suceava.

Situația halucinantă a stârnit multă revoltă printre părinții micuților, pe lângă explicații, aceștia așteptând și o soluție care să ducă la rezolvarea acestei probleme neobișnuite.

În lipsa unui învățător/ învățătoare, copiii au petrecut primele două zile cu o profesoară de sport din cadrul școlii.

Reprezentanții școlii au explicat că prin planul de școlarizare, unitatea a organizat înscrieri pentru patru clase pregătitoare. Cererea din partea părinților a fost mult mai ridicată, astfel că unitatea a organizat încă o clasă pregătitoare, a cincea, solicitând Inspectoratului Școlar repartizarea unui post de învățător.

Doar că răspunsul din partea instituției, aprobarea și repartizarea unui post de învățător, nu a mai venit, și așa cei 23 de elevi s-au trezit supravegheați de un cadru didactic de sport.

Sunt două scenarii posibile în acest caz, potrivit reprezentanților IȘJ Suceava. Fie cei 23 de elevi vor fi repartizați în celelalte patru clase existente deja, fie va fi suplimentat numărul de cadre didactice, situație în care este necesar un răspuns favorabil și din partea Ministerului Educației.

Anca F., mama unui copil din clasa pregătitoare cu probleme, ne-a povestit următoarele:

„Noi am înscris copilul în prima etapă, facem partea din circumscripția școlii, totul a fost în regulă. Ulterior pe siteul IȘJ a fost publicată lista copiilor admiși, o listă cu 94 de nume, adică patru clase. Cu două zile înainte de începerea școlii, adică sâmbătă, foarte târziu, școala a publicat listele cu elevii de la pregătitoare, liste ce conțineau 116 nume, adică cinci clase, nu patru ca în centralizările IȘJ. La nici una din clase nu era trecut numele învățătoarei, până luni nimeni nu a știut ce învățătoare va avea la clasă.

Tot luni am aflat de la doamna directoare Apetrei că această clasă, pregătitoare E, nu are învățătoare.

Siderați, am fost mai mulți părinți la Inspectoratul Școlar și am vorbit cu domnii Bocanci, Matei și Crăciun.

Domnul Matei, poate și Crăciun, au susținut ideea ca cei 23 de copii să fie repartizați în celelalte patru clase, în timp ce domnul Bocanci a fost foarte rezervat. Este o situație foarte neplăcută, noi îndeplinim toate condițiile, de ce există această clasă în aer? Am înaintat cereri la IȘJ și școală, dorim soluționarea problemei cât mai repede, nu suntem dispuși să așteptăm o lună sau mai mult până va veni un nou cadru didactic”.

Mai mult, părinți nemulțumiți susțin că în celelalte patru clase pregătitoare sunt mulți elevi înscriși care nu sunt din circumscripția școlii, adică ar fi trebuit să frecventeze alte școli, cele la care sunt arondați.

Viorel Mihalcea, directorul adjunct al școlii, regretă situația, admițânt totuși că au fost acceptați și elevi din alte zone, adresabilitatea fiind mare datorită prestigiului unității și profesorilor de aici.

„Noi am avut patru clase pregătitoare potrivit planului de școlarizare. Primind multe cereri am înscris toți copiii pentru a face a cincea clasă, pentru care aveam nevoie de aprobarea Inspectoratului, aprobare pe care am cerut-o în luna august.

Suntem în situația în care așteptăm rezolvarea acestei cereri. Marea majoritatea a copiilor sunt din zona de circumscripție, dar Școala Nr. 3 având o încadrare bună și profesori buni, vin foarte mulți din alte zone. În cea de-a cincea clasă pregătitoare sunt și elevi din circumscripție și din afara ei, având în vedere metodologia de constituire a claselor. Nu am crezut că vom ajunge în această situație. Am înțeles că doamna Ministru ar fi aprobat la nivel național, prin Hotărâre de Guvern, peste 7000 de norme și așteptăm și noi.

Sunt două soluții, avem șansa să vină acele norme și să aducem, tot cu ajutorul Inspectoratului, un om calificat la clasă. A doua soluție este să redistribuim copiii, să încărcăm clasele. Între timp, doamna de sport s-a oferit să aibă grijă de elevi, e un efort deosebit”.

Vom reveni cu detalii