Familii nevoiașe

Crucea Roșie Suceava a împărți recent pachete cu alimente către 30 de familii din zona Gura Humorului, familii formate din 66 de adulţi şi 60 de copii. Pachetele alimentare au constat în peste 250 kg de alimente (făină, zahăr, orez, ulei şi conserve). Produsele au fost donaţii ale populaţiei în cadrul proiectului Banca de Alimente pe care Crucea Roşie îl derulează în parteneriat cu Carrefour de peste 15 ani. „Crucea Roşie Suceava îşi continuă misiunea de a face bine. Suntem în continuare alături de persoanele nevoiaşe, de copiii care au nevoie de ajutor la începutul noului an şcolar, precum şi de persoanele refugiate din calea războiului şi care s-au stabilit în judeţul nostru”, a declarat directorul Crucii Roșii Suceava, Corneliu Dediu.

De asemenea, Crucea Roşie va fi, ca în fiecare an, alături de 50 de mici elevi, cărora le vor oferi ghiozdane echipate cu tot ceea ce este necesar: caiete, penar, stilou, carioci, creioane colorate, plastilină etc. Achiziţia acestor produse a fost posibilă datorită generozităţii sponsorilor care an de an se alătură Crucii Roşii în activităţile pe care le derulează.

„Nu am uitat în această perioadă de copiii şi părinţii refugiaţi din calea războiului care are loc în Ucraina. Astfel, în cadrul proiectului INSPIR, Crucea Roşie Suceava a organizat două evenimente care au adus bucurie şi zâmbete pe feţele copiilor şi relaxare şi voie bună pentru părinţii acestora. Astfel, 40 de copii ucraineni, însoţiţi de 30 de părinţi şi 8 voluntari ai Crucii Roşii Suceava, au petrecut o zi memorabilă la herghelia Equestrian Dream, beneficiind de activităţi de socializare care să crească gradul de integrare al acestora şi de relaţionare cu alte persoane aflate într-un context social similar. La doar două zile distanţă, 16 copii ucraineni şi 16 copii români, adică 4 echipe de fotbal, au participat la o competiţie sportivă, care a avut drept scop crearea de oportunităţi de relaţionare prin sport între copii din familii ucrainene stabilite în zona Sucevei şi copii români. Copiii au fost însoţiţi de părinţi, antrenori şi, bineînţeles, voluntarii Crucii Roşii. La finalul competiţiei, deoarece rezultatele meciurilor nu au fost importante, toate echipele au primit premii şi cadouri, iar micii sportivi s-au bucurat de o pizza şi o baie la piscina aflată în incinta complexului sportiv.Mulţumim tuturor celor care susţin şi sprijină derularea proiectelor Crucii Roşii Suceava”, a transmis Corneliu Dediu.