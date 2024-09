Mobilizare

Consiliul Județean al Elevilor Suceava lansează o consultare publică, atât în rândul elevilor, cât și în rândul profesorilor, pentru a face propuneri substanțiale către autorități. Consiliul își asumă să lupte pentru drepturile beneficiarilor primari ai educației, să formuleze propuneri și recomandări care să le îmbunătățească viața școlară, dar și să aducă în prim-plan probleme stringente din sistem, pentru ca elevii, profesorii, părinții și decidenții de la nivel local și național să conștientizeze nevoia de a plasa educația pe primul loc.

În cest sens, Rafaela Barac-Bologa, președintele Consiliului Județean al Elevilor Suceava, a declarat că „singurul mod prin care putem avea un impact mai mare este dacă mobilizăm întreaga comunitate, fie că este vorba despre elevi sau cadre didactice. Fiecare răspuns la consultare este extrem de relevant și avem nevoie de cât mai multe, pentru a putea face propuneri substanțiale către autorități!” Pentru a completa această consultare, trebuie să accesați următorul link: https://tally.so/r/w2klXL.

Consiliul Județean al Elevilor Suceava, unica structură de reprezentare a elevilor suceveni, are ca prioritate principală implementarea Statutului Elevului în toate unitățile de învățământ. Statutul Elevului care a fost în vigoare pe durata anului școlar 2023-2024 a fost aprobat în august 2016 prin Ordinul de Ministru al Educației nr. 4742 și este un act normativ care înglobează drepturile și obligațiile elevilor din România. An de an, Consiliul Național al Elevilor redactează un raport care are ca obiectiv să scoată în evidență felul în care sunt sau nu respectate drepturile tuturor elevilor din România. Conform articolului 49, capitolul VIII, din fostul Statut al Elevului, consiliile județene ale elevilor au obligația de a realiza rapoarte care să analizeze și să sintetizeze situația implementării acestui document la nivel județean, urmând ca datele colectate de reprezentanții fiecărui județ să fie incluse într-un raport la nivel național.

Rafaela Barac-Bologa a mai completat că reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Suceava „urmăresc nu doar gradul de implementare al documentului normativ ce conține drepturile și îndatoririle elevului, dar și inițierea unor demersuri care să susțină și să amplifice acest grad. Statutul Elevului este un instrument prin care dăm educației forma cea mai potrivită pentru a construi un sistem de valori și principii. Deși acesta a fost adoptat de șase ani, iar recent a apărut o nouă formă nu întru totul diferită, acesta nu a fost implementat în totalitate de către toți actorii educaționali”.