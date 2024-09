Campanie

Asociaţia Fălticeni Cultural desfăşoară în fiecare an campania „Back to school” pentru a-i ajuta pe copiii din familiile defavorizate care nu îşi permit un ghiozdan echipat adecvat la începutul anului şcolar. Prin eforturile voluntarilor Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, ediţia a 14-a, care au strâns donaţiile de la spectatori şi participanţi, s-au cumpărat şi în acest an 150 de ghiozdane şi rechizitele necesare pentru copiii defavorizaţi.

„Mulțumim tuturor celor care au făcut donații generoase pentru campania inițiată de Asociația Fălticeni Cultural în cadrul celei de-a XIV-a ediții FITT Birlic. La început de an şcolar, la fel cum am mai făcut şi în anii din urmă, dorim să îi bucurăm pe cei din jur, dorim să întindem o mână de ajutor familiilor care doresc ca pruncii lor să meargă la şcoală, să fie pregătiţi cu cele necesare, să fie educaţi, dar de multe ori se confruntă cu situaţii materiale extrem de dificile.

Cele mai multe ghiozdane vor ajunge la copiii din satele sucevene, dar şi la copiii din alte localități din Moldova. Mi-aş dori să reuşească să aibă o şansă în viaţă copilul care primeşte aceste rechizite”, ne-a spus preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural.

Fiecare ghiozdan conţine rechizitele necesare fiecărui an de studiu în parte, la recomandările învăţătorilor şi profesorilor, de la penar şi până la caiete speciale de activităţi, blocuri de desen, caiete de biologie şi geografie, carioci, creioane, pixuri şi numărătoare sau alfabetar pentru cei mai mici. Pe fiecare ghiozdan a fost notat nivelul de studiu, dar şi alte indicii, de exemplu, dacă rechizitele au modele destinate fetelor sau băieţilor.