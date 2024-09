Ediția I

La Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava s-a desfășurat,

în perioada 28-30 august 2024, ediția I a Școlii de vară „Securitate cibernetică”.

Proiectul a fost inițiat de profesoarele de informatică Gabriela-Rodica Freitag și Mihaela-Corina Ildegez, de elevul David Croitoru, premiant la diferite concursuri din acest domeniu, și, nu în ultimul rând, de directorul colegiului, prof. Virginel Iordache, care a făcut posibilă organizarea evenimentului. Acest proiect a fost înscris în calendarul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, firme importante din Suceava (Assist Software și Expertware), precum și din București (Orange România și JS League Tehnologies București), s-au implicat în programul Școlii de vară cu prezentările reprezentanților lor, care au abordat subiecte din domeniul Securității Cibernetice.

În ultima zi, elevii au participat la un concurs de tip CTF pe platforma CyberEdu, pusă la dispoziție de Orange România. Premiile au fost oferite, în exclusivitate, de Expertware.

Activitățile au fost realizate în campusul școlii, în aer liber, într-un cadru confortabil marcat de banerele, roll-up-urile și steagurile sponsorilor, precum și de materialele promoționale ale colegiului, realizate de firma Arond. Concursul s-a desfășurat în laboratorul de informatică al colegiului.

La încheierea activităților Școlii de vară „CyberSecurity”, firmele sucevene și-au exprimat bucuria de a colabora în acest proiect cu elevii și profesorii Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava. Reprezentanții Assist Software Suceava au transmis următorul mesaj: „A mai rămas puțin timp până începe școala, iar Colegiul Național de Informatică <Spiru Haret> și-a deschis deja porțile pentru elevi. În campusul colegiului, colegii noștri Marian Pînzariu, VP of Education, și Traciu Andrei, Deputy of Mobile Technologies, au deschis seria activităților cu un workshopdespre cariera în IT. Publicul a fost format din elevi de clasele X-XII, de la profilul matematică - informatică. Ei s-au dovedit a fi foarte activi și curioși cu privire la subiectul abordat. Nici noi nu am ezitat să le răspundem tuturor întrebărilor și să le oferim cele mai bune sfaturi. Mulțumim pentru invitație. Este mereu o bucurie pentru noi să revenim printre elevi, mai ales atunci când descoperim un colectiv atât de dornic să învețe lucruri noi”.

Reprezentanții firmei Expertware au felicitat organizatorii Școlii de vară „CyberSecurity”. „A fost o plăcere să fim sponsorii principali ai acestui eveniment, care a avut ca subiect acest domeniu atât de actual. Ne bucurăm că am avut ocazia să sprijinim un proiect care contribuie la dezvoltarea elevilor. Am fost impresionați de modul în care ați organizat și desfășurat activitățile, asigurând o experiență educațională și plăcută pentru toți elevii. Vă mulțumim pentru această oportunitate și suntem deschiși să continuăm colaborarea în viitor”, au completat reprezentanții Expertware.