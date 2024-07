Eveniment

Sucevenii și turiștii prezenți în această perioadă în județ sunt așteptați până duminică, 28 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde are loc o nouă ediție a evenimentului „Lume, lume... hai la târg!”. Deschiderea oficială a târgului a avut loc vineri, 26 iulie, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă și a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Timp de trei zile, pe ulițele Muzeului Satului Bucovinean peste 100 de meșteri populari și producători din mai multe zone ale țării și din Republica Moldova își expun oferta de produse meșteșugărești, dar și de alte produse, precum vinuri, sucuri, lavandă, miere de albine, plăcinte, cozonaci, înghețată etc. Și anul acesta, meșterii au venit cu obiecte din lemn și din ceramică, sculpturi, icoane pe lemn şi sticlă, costume populare, ouă încondeiate, măşti populare, obiecte de artizanat etc. La târg sunt prezenți și mai mulți vânzători de antichități și cărți vechi.

La deschiderea târgului, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că anul acesta sunt prezenți 113 expozanți, acesta fiind târgul principal din județul Suceava ca număr de participanți. „Expozanții au venit cu produse foarte diversificate, de la ceramică, lemn, până la antichități. Sunt produse gastronomice, de la miere de albine, legume, vin artizanal, dulcețuri, șerbeturi, gemuri. O gamă variată de produse care nu sunt neapărat meșteșugărești. Sunt și produse care preiau diverse motive din creațiile și tradiția populară și le reproduc pe bijuterii și diverse obiecte de îmbrăcăminte. Per total, avem un târg care încearcă să acopere o gamă cât mai largă de gusturi”, a spus Emil Ursu.

Niculai Barbă invită turiștii și sucevenii să cumpere produsele expozanților din Muzeul Satului Bucovinean

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barbă, care a venit la târg îmbrăcat într-o cămașă tradițională și cu o traistă bucovineană, a declarat că „Lume, lume... hai la târg!” este un eveniment unic la nivelul întregii țări. „Consider că prin ceea ce este expus aici, prin produsele și meșterii prezenți, prin mesajul pe care îl transmit, acest eveniment este unic la nivelul întregii țări. Participă meșteri nu numai din județul Suceava și din România, ci și din străinătate, fiind un eveniment în care se reunesc persoane, meșteri și specialiști cu preocupări în domenii diverse. Ce este important este că putem vorbi aici și despre păstrarea tradițiilor, pe de o parte, și de faptul că evenimente de acest gen au loc și sunt continuate chiar dacă am trecut prin pandemie sau prin aceste încercări care sunt la nivelul întregii lumi, conflicte și război. De asta vorbim de tradiții, pentru că vorbim de acele lucruri care trec peste toate încercările vremii și vremurilor”, a spus Niculai Barbă.

El consideră că Muzeul Satului Bucovinean devine din nou un punct central în ceea ce privește interesul turiștilor. „Și alături de Cetatea de Scaun avem un punct de interes pentru turiști. Și cu această ocazie transmit invitația tuturor celor care se află în această perioadă în Bucovina să viziteze Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun. Îi invit pe suceveni să vină la Muzeul Satului Bucovinean pentru că vor vedea aici la lucru meșteri și o serie de specialiști într-un cadru inedit”, a declarat Barbă. El a lansat o invitație către cei care vor vizita târgul să cumpere produsele expozanților pentru a susține astfel activitatea acestora. „Aceste meșteșuguri și aceste preocupări pot fi preluate de către copii, de către nepoți, dar este și această nevoie de a asigura cumva partea financiară. Pe scurt, acești oameni trebuie să trăiască din ceea ce produc dacă vrem ca preocuparea lor principală de bază să fie confecționarea acestor obiecte. Și prin promovare, inclusiv prin participarea lor la astfel de târguri, dar și prin alte măsuri de sprijin ajungem ca meșteșugarii să poată trăi, parte dintre cei cel puțin, din ceea ce produc. Asta fără ca partea comercială să impieteze asupra originalului”, a transmis Niculai Barbă.

El a amintit că târgul de la Muzeul Satului deschide seria de evenimente care vor avea loc în luna august, atât în Cetatea de Scaun, cât și pe platoul din apropierea acestuia, evenimentul principal urmând să fie Festivalul de Artă Medievală.

Concerte cu nume mari ale muzicii populare în Muzeul Satului Bucovinean

Pe toată perioada târgului, sucevenii și nu numai se vor bucura și de câteva spectacole extraordinare, susținute de artiști consacrați: vineri, 26 iulie 2024, la ora 17:00, a avut loc „Gala 10 pentru folclor”, ediția a IX-a; sâmbătă, 27 iulie 2024, la ora 18:00, va concerta cunoscuta artistă bucovineancă Laura Olteanu; duminică, 28 iulie 2024, la ora 18:00, vă așteaptă cu cântece îndrăgite interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu. Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” va susține, la Muzeul Satului Bucovinean, mai multe momente artistice („muzică, dans și voie bună”), pe 27 și 28 iulie 2024, începând cu ora 17:00. Târgul este deschis publicului între orele 9:00 și 20:00, iar prețul biletului de intrare este de 8 lei pentru adulți, 4 lei pentru pensionari și 2 lei pentru elevi/studenți. Proiectul-Festival „Lume, lume… hai la târg!” a fost aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și este organizat de Muzeul Național al Bucovinei.