Demers

Deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei a atras atenția din nou asupra numărului mare de accidente rutiere din județul Suceava care pune în pericol siguranța traficului pe drumurile publice. Doru Acatrinei consideră că șoferii nu mai sunt în siguranță pe șoselele din județ. „Suntem în județul în care autoritățile au avut proasta inspirație să construiască un <zid al morții> la intrarea în Suceava dinspre Gura Humorului, loc unde și-au pierdut viața cca. 10 persoane până în prezent. Și tot în județ a existat și un proiect privat <Primul metru de autostrada>, construit de un om de afaceri, în semn de protest față de lipsa autostrăzilor din județul Suceava”, a precizat Acatrinei.

El a arătat că în campania electorală care a trecut a existat un adevărat concurs în a prezenta faptul că autostrada A7 va trece cândva prin județul Suceava. „Astăzi <particula A7> a fost scoasă din discursul public pentru județul Suceava, campania electorală pentru locale fiind încheiată. Am atras atenția prin mai multe interpelări că A7 este între Pașcani și Buzău, fiind finanțată prin PNRR, iar un drum expres cu profil de autostrada spre Siret este un proiect pe hârtie, realizabil în 2030, sursa de finanțare fiind ambiguă”, a declarat deputatul AUR de Suceava. El a spus că județul Suceava rămâne abandonat și cu marile probleme încă nerezolvate, amintind că doar în câteva zile în județ au avut loc mai multe accidente rutiere grave.

În același timp, Doru Acatrinei a arătat că cele mai periculoase drumuri din Europa pentru șoferi sunt cele din România, potrivit unei cercetări care analizează date recente de la Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor privind numărul de decese în traficul rutier la un milion de locuitori, studiul arătând că în 2022 au fost 85,81 de decese la un milion de locuitori.

„Nu avem suficiente autostrăzi, nu am intrat în spațiul Schengen și continuăm să fim umiliți la porțile Europei. Mai mult, ne mor românii pe capete pe drumuri cu o singură bandă pe sens. Acest lucru se întâmplă pentru că în România s-a furat tot și nu au fost bani pentru autostrăzi și infrastructură. Trebuie spus că există un istoric negativ în județul Suceava. Dacă faptul că suntem pe primul loc la număr de morți în accidente în România nu mai surprinde, anul 2021 s-a încheiat cu o creștere mare a numărului de decedați în accidente. Din păcate, judecând la rece situația, județul Suceava, cu șoselele sale, cu infrastructura sa, cu oamenii săi, cu tot mai multe mașini, nu are șanse prea mari de a ieși repede din acest nedorit top, sunt de părere polițiștii rutieri cu care am stat de vorbă”, a precizat deputatul AUR de Suceava. În final, acesta i-a solicitat premierului României, Marcel Ciolacu, demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pentru lipsa măsurilor eficiente în combaterea accidentelor rutiere.