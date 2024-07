Liderii unei generații

Din cei peste 5.000 de absolvenți ai liceelor sucevene, doar câțiva se pot mândri cu statutul de șef de promoție.

Sunt stelele unei generații, tineri cu un bilanț excelent, ambițioși și muncitori, calități care s-au reflectat în rezultatele lor.

Au început liceul din online, în plină pandemie, însă au absolvit cu rezultate remarcabile, iar acum sunt puși în fața uneia dintre cele mai mari provocări – alegerea facultății.

„Afară” sau în țară? Cluj sau București?

Monitorul de Suceava a discutat cu peste zece șefi de promoție de la cele mai prestigioase colegii din județ, pentru a le afla planurile, aspirațiile, în ce domenii și în care centre universitare vor să-și continue poveștile de succes.

Marea majoritate ne-au mărturisit că vor să studieze în România, în Cluj sau București, mai rar Iași, iar Medicina este numitor comun pentru mulți dintre liderii promoției 2024.

Informatică pentru „bobocul” și absolventul de 10 de la ”Ștefan”

La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, promoția 2024 îl aduce în prim-plan pe Bogdan Mocrei, „boboc” și absolvent de media 10.

Pasionat de informatică, olimpic la această disciplină, șeful de promoție de la „Ștefan” este deja student al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj, Facultatea de Informatică, la secția cu predare în limba engleză.

A scăpat de emoțiile admiterii, fiind acceptat de universitatea clujeană încă din primăvara acestui an.

„Am participat la un concurs de preadmitere în luna aprilie, la care am fost printre primii 10 candidați și astfel mi-am câștigat locul la facultate, pe un loc la buget. Voi studia informatica, ce îmi place și mă pasionează, drumul pe care l-am ales pe viitor”, a subliniat adolescentul.

Participant la patru olimpiade naționale, laureat de trei ori cu bronz, Bogdan este implicat în multe proiecte din domeniu, dezvoltă jocuri video, le testează și le îmbunătățește, segment pe care și-ar plăcea să îl aprofundeze mai mult pe viitor și chiar să constituie un punct al carierei lui.

Cezara va studia Economia la Universitatea Bocconi din Milano

Cezara Teona Zaharia nu și-a dezmințit parcursul educațional început încă din clasa a IX-a: admisă la liceu cu media de admitere 10, a finalizat cei patru ani cu media generală 10.

Este șefa promoției 2024 de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, absolventă de matematică – informatică, bilingv germană.

Cât privește studiile superioare, Cezara va studia Economie și management la Universitatea Bocconi din Milano, una dintre cele mai puternice și reputate instituții în domeniu.

„Am vrut să studiez economia la una dintre cele mai bune școli din Europa, mi-am făcut documentarea și m-am hotărât să mă îndrept către Universitatea Bocconi. Am susținut bacalaureatul american pentru admitere, de asemenea au cântărit mult activitățile mele extrașcolare, CV-ul meu, scrisoarea de intenție. Voi începe din septembrie, sunt încrezătoare în această alegere, entuziasmată și sper să mă descurc cât mai bine”, a punctat Cezara.

Admisă și la London School of Economics și University College London, adolescenta mărturisește că dintotdeauna și-a dorit să studieze în afara țării, să se dezvolte profesional într-o universitatea de prestigiu și să ia contact și cu alt sistem de educație.

Psihologie și Contabilitate, pentru liderii de la „Eminescu” și de la Economic

Teodora Clipa este absolventa de 10 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, tânăra urmând profilul pedagogic.

Cu un rezultat valoros la etapa națională a Olimpiadei de Psihologie, bifat în anii de liceu, Teodora și-a adjudecat un loc bugetat la Facultatea de Psihologie a Universității din București.

„Rezultatul de la olimpiadă mă scutește de testul de admitere și de emoțiile aferente. Psihologia este domeniul pe care doresc să-l cercetez, să-l aprofundez, asta mă văd făcând pe viitor”, spune tânăra.

Ilinca Svet este din Republica Moldova, raionul Briceni, și este șefa de promoție de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, specializarea Tehnician în activități de comerț.

S-a înscris pentru a urma Contabilitatea la Cluj sau la Iași, dorindu-și să ocupe un loc bugetat, din cele alocate românilor de pretutindeni.

„De asemenea, am aplicat și la Facultatea de Construcții civile, de la Universitatea Tehnică Cluj și la Universitatea Tehnică <Gheorghe Asachi> Iași. Am primit recomandări pentru această facultate și cred că ar corespunde personalității mele. La disciplinele exacte mă descurc, la matematică, iar la fizică eu consider că aș putea face față, mă voi concentra pentru a putea recupera”, a specificat Ilinca, aceasta menționând că va face alegerea finală ținând cont de facultatea la care va intra la buget.

O întâmplare care i-a dictat destinul

Alexia Strugaru este șefa de promoție a Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, specializarea Științe ale naturii.

Visează la o carieră în SMURD și este deja admisă la Inginerie Medicală, la Târgu Mureș, „orașul din care a pornit SMURD-ul”.

„Este un domeniu interdisciplinar, în curs de dezvoltare, foarte bine plătit și interesant deopotrivă. E o fereastră bună pentru a face ceea ce îmi doresc pe viitor, să ajut, să salvez. O să dau admitere și pentru Facultatea de Medicină, de la Iași, dar mi-aș dori mai mult Târgu Mureș”, spune Alexia.

Aceasta a povestit o scurtă întâmplare care a declanșat dorința de a urma o carieră în medicină.

„Aveam 16 ani și mă plimbam cu o prietenă prin Vatra Dornei, orașul meu natal. O doamnă a căzut pe linia de tren, suferind multe leziuni, s-a rănit destul de serios. I-am acordat primul ajutor, am încercat să-i mențin starea de conștiență și mi-am dat tricoul jos, cu care i-am oprit hemoragia externă. Vă spun sincer că acel moment a mișcat ceva în mine, a activat ceva, a declanșat pasiunea de a salva”.

Cinci șefi de promoție la „Hurmuzachi”

Promoția 2024 a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți are cinci lideri, cinci elevi merituoși cu medii maxime. Am stat de vorbă cu trei dintre ei pentru a descoperi ce specialiști se vor ridica dinrândul lor.

Manuela Costache, absolventă de științe sociale, intensiv engleză, visează să practice avocatura, urmând să susțină admiterea pentru Facultatea de Drept a Universității din București, a doua opțiune fiind Drept la Academia de Studii Economice.

„La UB, admiterea constă în 100 de grile, 50 la gramatică, 30 la economie și 20 la gândire critică. La ASE sunt tot 100 de grile, 60 la română și 40 la economie. Mă pregătesc de anul trecut pentru aceste examene. Sunt foarte ambițioasă, perseverentă, îmi place să comunic și să ajut oamenii și cred că aceste calități m-ar ajuta în acest domeniu”, a spus tânăra. Important de menționat că Manuela are a doua medie la examenul de bacalaureat din județul Suceava, respectiv 9,98.

Cu media 10 în cei patru ani de liceu s-a remarcat și colega sa de clasă Ioana Moroșan, care se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție „Al.I. Cuza” București. Se antrenează intens pentru testările care urmează, având patru sesiuni de pregătire sportivă pe săptămână la Suceava și meditații aproape în fiecare zi la istorie, gramatică și engleză.

„Primele două probe – testarea psihologică și cea sportivă – sunt eliminatorii. Apoi urmează proba scrisă cu câte 30 de întrebări la istorie, gramatică și engleză, și apoi testul medical, un test de asemenea dificil. De exemplu, anul trecut, o candidată a fost picată pentru că avea unghiile roase. E o cursă lungă, o provocare, dar nu imposibilă.

Consider că o carieră în acest domeniu m-ar reprezenta, chiar unul din testele psihologice mi-a relevat că am o personalitate demonstrativă, superanalitică și hiperperseverentă”.

Topul celor mai buni absolvenți este dominat de fete, însă printre cei cinci performeri de la ”Hurmuzachi” regăsim și un băiat, pe Theodor Cîrciu.

Teodor vrea să studieze informatică în străinătate, cel mai probabil în Germania, într-unul dintre orașele mari, Munchen, Aachen, Koln, de exemplu.

„Vreau să am parte de o experiență diferită, să am contact cu un alt stil de predare. Pentru moment voi face o pauză de câteva luni și apoi voi aplica la o facultate de informatică”, a punctat Theodor.

„Sunt mulți copii care, aproape de admitere, ajung în pragul de epuizare”

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni se mândrește cu două șefe de promoție - Ruxandra Greșanu și Tamara Alexandrescu, ambele susținând examenul de admitere pentru Facultatea de Medicină de la Iași, în cursul zilei de ieri.

„Mă bucur de rezultatele mele de până acum, sunt mulți copii buni și uneori e trist că sunt elevi care muncesc foarte mult pe parcursul anilor și acum, aproape de admitere, ajung în pragul de epuizare. Nu mai pot da randament la admitere, după ce au avut rezultate mari la bacalaureat și la școală. E mult de învățat pentru aceste teste, e un volum foarte mare de informații, mai ales că s-a introdus și materie nouă în acest an. Sunt 90 de întrebări de rezolvat în decurs de 3 ore, 72 din biologie și 18 chimie sau fizică. Cu toate acestea, țintesc spre un rezultat cât mai bun, desigur”, declară Tamara Alexandrescu.

Au ales Medicina liderii de promoție de la Gura Humorului, „Dragoș Vodă” Câmpulung și „Ion Luca” Vatra Dornei

Delia Nichitoi este unul dintre cei trei șefi de promoție de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, cu medie maximă de absolvire.

„Vreau să mă îndrept către Medicină la Cluj, voi susține un examen cu 50 de întrebăricu variante de răspuns multiplu, 35 de biologie și 15 chimie. Am fost la simulare pentru admitere și la Iași, și la Cluj și m-am decis să aplic pentru Cluj, examenul fiind programat pentru duminică (n.r. ieri). E un pas pe care știam că-l voi face, de multă vreme Medicina a devenit opțiunea mea”, a menționat Delia.

Tot Medicina, însă la Târgu Mureș, va studia și Al Kalfah Omar, șef de promoție, cu media 9,94, la Liceul „Ion Luca” Vatra Dornei, absolvent de Științe ale naturii, intensiv franceză. O a doua opțiune o reprezintă Inginerie Medicală, la București.

Și, în fine, va studia tot Medicină și șeful depromoție al Colegiului „Dragoș Vodă" Câmpulung Moldovenesc, Teodor Cârloanță, proaspăt medaliat cu bronz la cea de-a 35-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie, desfășurată în Astana, Kazahstan.

Pentru Teodor a fost a doua participare în cadrul unei competiții de o asemenea anvergură, el calificându-se în lotul naţional și în 2023, pentru Olimpiada Internațională de Biologie din Dubai, Emiratele Arabe Unite.