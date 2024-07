Recunoaștere

În după-amiaza zilei de vineri, 19 iulie, la Fălticeni a avut loc o ceremonie de premiere dedicată elevilor cu cele mai bune rezultate la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională. Evenimentul a fost organizat de autoritățile locale pentru a recunoaște și celebra excelența tinerilor din municipiu și din împrejurimi.În total au fost premiați 25 de elevi pentru mediile obținute la Evaluarea Națională și 56 de elevi pentru examenul de Bacalaureat. Premiile au fost acordate tuturor elevilor care au obținut peste 9,50 (premiul fiind de 800 de lei), precum și primilor trei elevi cu medii cuprinse între 9,00 și 9,50 (fiecare dintre aceștia primind câte 600 de lei).

Premiile au fost acordate în cadrul unei festivități desfășurate în prezența primarului municipiului, profesorul Gheorghe Cătălin Coman, alături de cadre didactice, părinți și consilieri locali. În discursul său, primarul Coman a felicitat elevii pentru efortul și dedicarea lor, subliniind importanța educației în dezvoltarea personală și profesională a fiecărui individ.

„Este un eveniment frumos, care are loc în fiecare an, în cadrul Programului Zilele Municipiului Fălticeni. Premiem cei mai meritoși și mai valoroși copii din fiecare generație. Am avut copii din clasa a VIII-a și din clasa a XII-a din anul școlar 2023-2024, care au primit un premiu de încurajare și de mulțumire din partea Primăriei și Consiliului Local. Considerăm acordarea acestor premii un gest de normalitate din partea noastră și un motiv în plus pentru copiii noștri din Fălticeni de a studia, de a învăța mult mai bine în continuare și de a obține rezultate deosebite, atât în activitatea școlară, cât și în tot ceea ce înseamnă activitățile pe care vi le propuneți în viitor. Și aici mă refer în primul rând la cei de clasa a XII-a care în mare majoritate urmează să treacă printr-un nou examen, admiterea într-o unitate de învățământ superior. Eu vreau să vă laud, să vă mulțumesc, să vă spun că sunteți de apreciat pentru notele pe care le-ați obținut. Și sunt convins că în continuare ne vom mândri cu voi”, a transmis Cătălin Coman.

Doi absolvenți de liceu care pot fi dați ca exemplu

Alături de premianții care au obținut medii de top la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională, demonstrând performanțe remarcabile și un angajament deosebit față de studiu și care au primit diplome de excelență, recompense financiare și un cadou din partea sponsorului acestui eveniment, firma Alevia, ca semn de apreciere pentru munca lor susținută și pentru rezultatele obținute,au fost premiați doi absolvenți de liceu care pot fi dați ca exemplu.

„Au fost două situații speciale, ale unor copii premiați în afara criteriilor stabilite inițial de către Consiliul Local, dar tot în urma unei hotărâri a deliberativului local. Este vorba de Manoliu Elisabeta, care a obținut 8,81 la examenul de Bacalaureat în condiții deosebite de sănătate, pentru că a fost victima unui accident rutier care din nefericire s-a soldat cu probleme grave de sănătate. A fost nevoită să dea examenul de bacalaureat acasă, cu o comisie specială. Și cu toate aceste traume și fizice, și psihice a reușit să obțină o notă extraordinar de bună, o medie de 8,81. La fel am avut un elev, Claudiu Petru Gabor, de la Colegiul Tehnic <Vasile Lovinescu>, care după Evaluarea Națională din urmă cu patru ani a intrat la liceu cu media 5. Iar după patru ani de liceu a finalizat cu 9,13, la proba de Matematică fiind notat cu 9,90, cea mai mare notă de la liceul fălticenean. Deci o evoluție spectaculoasă.

Având în vedere că încercăm să stimulăm aceste cazuri și să fim un exemplu și pentru ceilalți, cu aprobarea Consiliului Local am decis să acordăm aceste premii. Sunt două povești de viață frumoase în ceea ce privește evoluția în cadrul educațional și eforturile acestor elevi care trebuie evidențiate și recompensate”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Ceremonia a fost marcată de momente emoționante, atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor, care au fost prezenți pentru a-și susține copiii și pentru a împărtăși bucuria succesului. Profesorii și directorii școlilor au fost, de asemenea, felicitați pentru contribuția lor esențială în pregătirea elevilor și în atingerea acestor rezultate deosebite.

„Suntem mândri de realizările acestor tineri și le dorim mult succes în continuare. Rezultatele lor sunt o dovadă a calității învățământului din Fălticeni și a dedicării profesorilor noștri”, a declarat primarul Cătălin Coman. El a adăugat că autoritățile locale vor continua să sprijine educația și să investească în infrastructura școlară pentru a asigura condiții optime de studiu.

Premierea elevilor cu rezultate excepționale la Bacalaureat și Evaluare Națională reprezintă un moment de mândrie pentru comunitatea locală și un exemplu de bună practică în recunoașterea și promovarea excelenței academice.