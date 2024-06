Cu o zi înainte de începerea vacanței de vară, pe 20 iunie, preotul Adrian Brădățanu, alături de credincioșii din parohia „Adormirea Maicii Domnului”, profesori de religie și cu sprijinul unor sponsori locali, a organizat „Ziua Bucuriei”, un eveniment dedicat copiilor. Scopul acestei inițiative a fost de a oferi micuților oportunitatea de a se juca în natură, de a socializa și de a practica diverse sporturi.

Evenimentul a reunit peste 250 de copii din Fălticeni, inclusiv copii instituționalizați. Ziua a început cu un moment de rugăciune la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, unde preotul Adrian Brădățanu a rostit rugăciuni și a oferit cuvinte de învățătură. „S-a terminat școala, a venit vacanța, dar putem fi în continuare unii lângă alții, unii pentru alții, ne ajutăm unii pe alții, ne vorbim frumos unii altora și nu în ultimul rând să avem credință la Dumnezeu, la Maica Domnului. Dacă ne ajutăm unii pe alții, Mântuitorul o să fie în mijlocul nostru”, a spus preotul, încurajând copiii să își păstreze credința, să se roage dimineaţa şi seara şi să participe duminica la Sfânta Liturghie.

După rugăciune, copiii au fost transportați cu autocare supraetajate către locul de desfășurare a activităților din suburbia Țarna Mare, aproapetoţi copiii dorind să călătorească la etaj. Aici, pe un teren privat, micuții s-au bucurat de tobogane gonflabile, jocuri, fotbal, dansuri și povești. Pentru copii, părinți, supraveghetori, profesori au fost pregătite gustări, mâncăruri calde preparate la grătar, limonadă naturală, înghețată și dulciuri, toate oferite gratuit de antreprenori locali.

Seara, evenimentul s-a încheiat cu un foc de tabără, moment apreciat de toți participanții.

Eforturile celor mulți aduc bucurie copiilor

„Astăzi, 20 iunie, Maica Domnului ne-a ajutat să putem fi împreună în Biserica <Adormirea Maicii Domnului> pentru a înfăptui împreună un moment deosebit pentru copii. În fiecare an ne dorim să avem o zi specială în care să îi prețuim cât mai mult pe copii prin gesturi și prin rugăciunea noastră. Căutăm să îi atragem într-un mod mai deosebit la Sfânta Biserică, la Sfânta Rugăciune, prin crearea unui moment de bucurie pentru ei. Din acest motiv am numit această zi <Ziua Bucuriei>. Pentru început am făcut un mic acatist la icoana Maicii Domnului, după care împreună cu copiii am cântat <Am venit Măicuță>, o cântare deosebită care se cântă în fiecare biserică la icoana Maicii Domnului, și apoi am plecat într-un loc pregătit în Țarna Mare. Aici avem tot ce trebuie pentru copii, de la un dulce, un suc, o gustare, până la jocuri, baloane, trambuline, vată de zahăr pe băț, înghețată, limonadă și multe alte atracții care ne pot uni unii cu alții.

Ne bucurăm că am reușit să facem lucrul acesta și mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat ca acest moment să aibă loc. Maica Domnului să aibă grijă să dea răsplată fiecăruia, începând cu domnul primar, pentru că împreună cu dumnealui și Consiliul Local am început și ne-au sprijinit de fiecare dată și continuând cu firmele Romfour, Raitar, Rogelya, Ceztrans, medicul Ilie Cosmin și mulți alții. Un sprijin deloc neglijabil au oferit și oamenii din parohia Adormirea Maicii Domnului. Important că toți au înțeles ce vrem să facem pentru copii și ne-au ajutat.<Ziua Bucuriei> s-a putut organiza prin eforturile celor mulți”, ne-a spus preotul Adrian Brădățanu.

Proiectul „Ziua Bucuriei” va continua și anul viitor, preotul Adrian Brădăţanu punându-şi speranța că numărul celor se vor alătura acestei inițiative va spori, astfel încât tot mai mulți copii să participe la această zi memorabilă.