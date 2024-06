Am experimentat şi eu, niţeluş, fotbalul la 34 de grade, miercuri, 19 iunie, în ziua în care împlineam 70 de ani şi jumătate! Este vorba de tradiţionalul meci de fotbal de old boys (de "boi bătrâni", cum zicea cineva din public, şi poate că avea dreptate!) dintre Suceava şi Cernăuţi, de data asta obligatoriu "over sixties" (adică pentru cei trecuţi de 60 de ani, întrucât bărbaţii sub această vârstă nu au voie să părăsească Ucraina, fiind apţi de plecat la război), în care, aşa cum ne-am cam obişnuit de nişte ani, gazdele iau bătaie! Am totuşi bănuiala că dintre adversarii noştri unul era mult sub limita convenită, ceea ce e un lucru obişnuit în fotbal: şi acum 50-60 de ani se practică jucatul "pe fals" la juniori, numai că invers! Adică se introduceau jucători săriţi adesea de 20 de ani (la juniori limitaera de 18), pe legitimaţia altora mai tineri, din lotul lărgit al echipei respective. Pot să vă spun că a fost inuman de cald, marele câştig fiind acela că la sfârşit am părăsit terenul vii cu toţii, în echipa noastră fiind 3 săriţi de 70 de ani, totuşi cel mai bătrân fiind eu! Eu nu mai pusesem piciorul pe minge de acum 5 ani, de la precedentul meci contra aceloraşi adversari, şi pot să vă spun că febramusculară pe care am căpătat-o nu se poate compara cu niciuna din întreaga mea viaţă. M-am hotărât, aşadar, după acest experiment, să nu mai acuz niciun fotbalist pe întreaga durată a "Europenelor" ori a preliminariilor cupelor europene la cluburi, fiindcă a juca pe vremea asta e, repet, inuman. Acum 50 şi ceva de ani, competiţiile se terminau peste tot în Europa pe la sfârşit de mai şi se reluau la sfârşit de august. Acum se joacă practic încontinuu, iar viaţa de sportiv s-a scurtat şi ea considerabil din cauza suprasolicitării. La ce temperatura s-or juca meciurile la Euro după ce intrăm în luna lui cuptor?