Lider

Şefa promoţiei 2024 a Facultății de Fizică, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași este Sandra Tudurache, o suceveancă de 22 de ani, care își încheie studiile superioare cu o medie de peste 9,80.

După trei ani de facultate, drept recunoaştere a rezultatelor obținute, Sandra a fost desemnată lidera promoției de la specializarea Fizică medicală.

„Am fost un student silitor de la început până la final pentru că așa am simțit că trebuie să fac, așa mi s-a părut firesc. S-au implicat și părinții, m-au susținut din toate punctele de vedere, nu puteam da cu piciorul acestor ani. A fost o facultatea grea, pot spune asta, însă am primit sprijinul profesorilor, am fost foarte plăcut surprinsă de implicarea acestora permanentă, de abordarea lor”, a mărturisit Sandra.

Tânăra vrea să-și continue studiile de master tot în domeniul fizicii medicale, un domeniu de viitor, după cum menționează, fie la Iași, fie la București.

Fizica medicală este un domeniu interdisciplinar, în plină expansiune. Specialiștii aplică cunoștințele de fizică pentru dezvoltarea, optimizarea și utilizarea în bune condiții a dispozitivelor și tehnologiilor medicale.

Un discurs neconvențional

La finalul celor trei ani, în cadrul cursului festiv, Sandra a ales să înlocuiască discursul convențional cu o expunere originală, tânăra interpretând o melodie, compoziție proprie, în care a sintetizat experiența celor trei ani de facultate.

Pasionată dintotdeauna de muzică, hobby pe care l-a cultivat și l-a perfecționat constant, absolventa a transmis mesajul său, în calitate de șef de promoție, prin cântecul „Efectul fluture”.

„Piesa a fost compusă de mine și ulterior cântată în cadrul festivității de absolvire a facultății. În calitate de șef de promoție, m-am hotărât să nu țin un discurs convențional, ci să vin cu o altfel de abordare, căci am găsit momentul oportun în care fizica să se împletească cu muzica. Dacă fizica m-a învățat să înțeleg Universul, muzica m-a ajutat să-l simt.

Fie ca această piesă să imortalizeze festivitatea din 12.06.2024. Pentru mine, va rămâne o amintire veșnică, o piesă a succesului personal și o motivație pentru viitor!”, a menționat Sandra.

La festivitatea de absolvire, i-au fost alături părinții săi, sora sa, dar și prof. Anca Greculeac, directoarea adjunctă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, profesoara sa de fizică din anii de liceu.

A visat să devină pompier

Sandra a mărturisit că Facultatea de Fizică nu a fost prima sa opțiune în ceea ce privește studiile superioare, visul său fiind acela de a deveni pompier.

„Inițial visul meu era să ajung pompier și mă pregăteam pentru admitere la matematică, fizică și proba sportivă. O întâmplare neașteptată a schimbat toată traiectoria mea.

Am fost descalificată la proba sportivă pentru că am făcut un pas înapoi la proba de obstacole, asta după multe antrenamente și pregătire pentru această admitere. Un singur pas înapoi a schimbat tot.

M-am gândit la un plan B, iar doamna profesoară Greculeac mi-a sugerat și mi-a vorbit despre Facultatea de Fizică, mi-a dat suficiente argumente pentru a face această alegere și îi sunt recunoscătoare.

Facultatea de Fizică a fost o conjunctură, iar finalul este unul fericit”, a spus Sandra.

Incidentul de la admitere a fost surprins de Sandra în piesa interpretată la absolvire:

„EFECTUL FLUTURE

m-a dus, m-a luat, m-a căutat și apoi

m-a ridicat, m-a adus aici, printre voi

și nu credeam că o să ajung cel mai sus

un mic obstacol din lemn, schimbă întregul sistem

Și nu regret, că am urmat, un alt drum

Ăsta era, de fapt, drumul meu cel mai bun

De tot ce m-afecta eu m-am eliberat

Cu multă încredere, propriul destin l-am creat.”