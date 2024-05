Candidat la Consiliul Local Suceava

Printre cei propuși să-i reprezinte pe cetățeni în Consiliul Local Suceava se află și un sportiv de performanță, recent intrat în politică.

Sorin Mihalescul are 43 de ani și în fiecare săptămână, o zi o muncește gratuit în folosul comunității, voluntar.

Multiplu campion național și medaliat mondial în 2018 la kickbox, Sorin Mihalescul este implicat în fiecare an la Autism24h, cursa de 100 km alergare în scop caritabil pentru copiii cu autism, de 3 ani pe primul loc.

Voluntar în pandemie în prima linie la spital timp de 3 luni, zi și noapte, dar și pompier voluntar de 5 ani, Sorin Mihalescul este un exemplu de urmat pentru mulți dintre noi.

“M-am alăturat echipei lui Lucian pentru că vreau să ajut comunitatea în continuare. Lucian are experiență în administrația publică, abilități de comunicare excelente și empatie, are o viziune clară asupra proiectelor de modernizare a orașului, ce a început sunt sigur că va duce la bun sfârșit. Este o persoană dedicată și are calități remarcabile de lider”, a precizat Sorin Mihalescul, care se află pe lista PNL de candidați pentru Consiliul Local Suceava.

