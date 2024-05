Activitate metodică

Marți, 21 mai, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni – filială a CCD „George Tofan” Suceava - a găzduit o activitate metodică a centrelor de documentare și informare (CDI), în cadrul proiectului transnațional „Portrete în timp”/„Educație online fără hotare”.

Evenimentul a urmărit dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educaţie prin intermediul platformelor web de comunicare la distanţă; motivarea elevilor având drept model personalități care și-au adus contribuția în istorie, cultură, artă, sport, știință, tehnologie; îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor; dezvoltarea lucrului în echipă etc.

Echipa de proiect a fost alcătuită din reprezentanți de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni (prof. documentarist Mattyllena Boicu - coordonator proiect, prof. dr. Radion Palaghia - director, prof. dr. Mariana Silvia Ţuca - director adjunct, prof. Lucian Maleș - director adjunct, prof. Elena Deleanu, prof. Valentina Nazarov, prof. Daniela Alexa, prof. Geanina Moroşan, prof. Maria Peiu, prof. Claudia Suseanu, prof. Ionela Scripcă, Simona Murărescu), de la Instituţia Publică Liceu Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, comuna Lozova, raionul Străşeni, Republica Moldova (bibliotecar Vera Ciocan - coordonator, Gabriela Oprea - director, Lucia Ciocan - director adjunct pentru educaţie, profesorii Olga Pâslaru, Ana Jardan, Stela Birdan, Viorica Gori, Nadejda Mămăligă), de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti (bibliotecar Marcela Pavăl, prof. Nicoleta Ursuţu - director, prof. Mihaela Acatrinei, prof. Gabriela Tomegea, prof. Mihaela Ţibichi, prof. Viorica Nistor).

Din program: „Călători prin lume”, atelier de lectură - biografiile extraordinare ale personalităților selectate, „Galeria oamenilor de seamă” – expoziţie cu portretele unor personalități de seamă (locale/naționale/universale), jocul cu mărgele de poveste (documentarea despre viața unor personalități care au marcat evoluția umanității), vizionarea de filme artistice/documentare corespunzătoare temei, ateliere de lucru, prezentări, „Pălăria cu vise” etc.

Prof. Daniela Argatu, bibliotecar în cadrul Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava, a arătat că ”această cooperare specială a început în pandemie, când au fost școlile forțate să adopte o strategie de adaptare online, de urgență, inclusiv bibliotecile școlare/centrele de documentare și informare (CDI).

O oportunitate fantastică s-a creionat în 2021, prin proiectul transnațional de mentorat <Educație online prin parteneriate> între Republica Moldova și România, în baza unui memorandum de cooperare prin programul de mentorat.

Am fost 32 de bibliotecari/profesori documentariști din ambele țări care au dezvoltat abilități și competențe adaptate urgențelor și conținuturilor educaționale și mediului digital. Am învățat/consolidat practica întâlnirilor online (înregistrate sau transmise în direct) pe platforme precum Facebook și YouTube, Zoom, Google Meet, Google Classroom), ne-am familiarizat cu accesibilitatea în aplicațiile Google și Chrome OS pentru elevii cu dizabilități, aplicații ca Storyjumper, SlideShare, WordArt, Mentimeter, p2pu.org, Prezi, SlideShare, PPT pe Moodle și Google Classroom, Facebook, fliphtml5, BookCreator, Genially, Thinklink, Sutori, Quizz, LearningApps, Canva, Calameo, ChatterPix, Google Workspace for Education; am învățat să creăm conținut cu Thinglink, Pixton, să creăm povestiri digitale pe techlearning sau să partajăm video cu unele funcții de editare - YouTube, Vimeo sau să facem tutoriale pe Screencast sau să creăm jocuri și animații pe Scratch; ne-am familiarizat cu fișierele PDF și fișierele EPUB ale cărților digitale. Și de atunci ne-am consolidat acest parteneriat special”.