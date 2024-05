Candidatură la Consiliul Local Suceava

Din echipa cu care Lucian Harșovschi vine în fața sucevenilor pentru viitorul mandat din administrația publică locală face parte și Alexandra Șulea, o tânără ambițioasă, soție și mamă a doi copii. O persoană care se dedică întru totul familiei, dar și profesiei pe care o practică și despre care spune că este ca o a doua familie pentru ea.

Alexandra Șulea este asistent medical și mereu încearcă și reușește să găsească energia necesară pentru a-și face bine treaba și pentru a-i încărca și pe cei din jurul său cu optimism.

“Am ales echipa viitorului primar Lucian Harșovschi, chiar cred că el va fi primar, deoarece este omul potrivit pentru suceveni, a demonstrat că îi ascultă și că încearcă din răsputeri să le și rezolve cerințele și/sau problemele. Pe lângă experiența pe care o are în administrație, cred că va aduce acel suflu nou de care orașul are nevoie.

Cred cu tărie că Suceava va deveni un oraș în ascensiune, cu și mai multe oportunități avându-l pe Lucian Harșovschi primar!”, afirmă Alexandra Șulea, care se află în lista propusă de PNL pentru Consiliul Local Suceava, la alegerile din 9 iunie.

„Mulțumesc, Alexandra, pentru încredere! Suceava are nevoie de oameni buni, oameni empatici, oameni care se vor dedica dezvoltării orașului așa cum o fac și în propriile cariere. Împreună reușim!”, a spus Lucian Harșovschi, candidatul de primar al Sucevei pentru perioada 2024 – 2028.

