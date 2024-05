Eveniment

Muzeul de Istorie Siret și Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina se va inaugura joi, 23 mai a.c.. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 13.00, cu alocuțiuni, iar de la ora 13.45 până la 14.30 se vor prezenta expoziția permanentă a Muzeului de Istorie Siret/Memorialului Holocaustului Evreilor din Bucovina. În intervalul orar 15.00-17.00, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu vor susține un recital de pian la patru mâini.

Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a declarat că până la acest moment printre invitații care au confirmat participarea la inaugurarea muzeului sunt președintele Consiliului Regional Schwaben, Martin Sailer, responsabila de parteneriatul Schwaben-Suceava, Katharina Haberkorn, vice-ambasadoarea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, dr. Rebecca Shah, reprezentantul muzeului Yad Vashem, din Ierusalim, directorul diviziei de arhive, Alexander Avram, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian, deputatul Andy-Gabriel Grosaru.

Dintre directorii de muzee invitați de managerul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, vor fi prezenți săptămâna viitoare la Siret colegii săi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeul Național Brukenthal, de la Brașov, Târgu Mureș, Vrancea, Timișoara, Vaslui, Muzeul Național al Literaturii Române, Neamț, Botoșani, Cernăuți, directorul Arhivelor Naționale.

Din Memorialul Holocaustului din Bucovina face parte zidul exterior al muzeului, pe care sunt amplasate peste 53.000 de plăcuțe cu nume ale evreilor bucovineni deportați în Transnistria. Acest memorial a fost realizat cu sprijinul Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims’ Names și al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Deoarece numărul celor care au murit în Transnistria nu este cunoscut nici acum cu exactitate, pe zid au fost amplasate 56.000 de plăcuțe, pentru eventualitatea că pe parcurs vor apărea informații și despre alte victime.

Intrarea în curtea muzeului se face printr-o poartă cu gratii, iar în curte se află peste 100 de bănci modulare din lemn, pentru odihnă și meditație. În muzeu circuitul începe cu perioada preistorică a orașului Siret, cu exponate descoperite în săpăturile arheologice și un panou interactiv. Urmează perioada Evului Mediu, cu genealogia domnitorilor și exponate din perioada medievală. Spațiile dedicate epocii moderne cuprind panouri interactive cu dezvoltarea Siretului, cu monumentele orașului și exponate, o sală care reproduce interiorul unei case de la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea, precum și o sală dedicată personalităților din Siret. Din perioada modernă face parte și sala în care va fi amplasat un vagon de tren care va evoca deportarea evreilor. Vagonul va fi dotat cu un sistem interactiv, în interior vor fi harta Transnistriei, cu lagărele, mărturii video ale unor evrei bucovineni care au supraviețuit deportărilor și un scurt istoric al deportărilor.

În următoarea sală va fi o carte digitală cu piesele celebre descoperite în Siret și exponate, iar la subsol va fi amenajat un spațiu care va evoca plecarea evreilor din România după al II-lea Război Mondial și va fi prezentat un film documentar cu mărturii ale celor care au plecat. Muzeul mai cuprinde o sală pentru conferințe și evenimente muzeale.

Clădirea muzeului este monument istoric; valoarea lucrărilor de reabilitare este de 4,2 milioane de lei fără TVA.

Reabilitarea muzeului face parte dintr-un proiect integrat derulat în parteneriat între Consiliul Județean Suceava și Primăria Siret, denumit „Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, în valoare totală de 24,31 milioane de lei (5,15 milioane de euro), finanțat cu fonduri europene. Din același proiect fac parte centrul educațional pentru învățare permanentă, cu o suprafață de 1558,76 mp, sală de sport – 837,54 mp și un teren de sport – 968,00 mp, precum și reabilitarea și modernizarea unor spații publice urbane în centrul orașului Siret: alei, spațiu verde, parcurile din zona Policlinicii, Primăriei și Casei de Cultură.