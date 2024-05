Eckhart Tolle, autorul cărții „A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose”, spune: „Nu întreba ce vrei să faci. Întreabă ce vrea viața să facă prin intermediul tău.“ Acesta este într-adevăr punctul cel mai important al modului în care ne găsim scopul: dorința inimii noastre de a face ceva. Aproape că nu poți să nu faci acel ceva. E ca și cum Universul vrea și ne cere nouă să-l facem.

Experiența găsirii scopului începe prin a-ți asculta înțelepciunea corpului. Ia un jurnal sau o foaie de hârtie și găsește timp pentru a face următorii trei pași. Pot fi realizați în același timp sau în momente diferite, dacă dorești.

Pasul 1: Contemplă și gândește-te

Care ar putea fi scopul tău? Poate ce faci acum este scopul tău în lume. Sau poate dorești să adăugi o altă activitate în viața ta, care îți extinde sau îți împlinește scopul sau misiunea. Sau poate este timpul pentru o revizuire generală a vieții sau a slujbei tale? Oferă-ți libertatea creatoare de a-ți imagina o varietate de posibilități pentru ceea ce crezi că este scopul tău în acest moment. Fii deschis la o gamă largă de posibilități. Scrie, desenează sau pictează-ți ideile, astfel încât să te poți raporta la ele pe parcursul următoarelor exerciții.

Pasul 2: Pune câteva întrebări lămuritoare

Scrie răspunsurile la cel puțin una dintre întrebările din cele trei categorii care urmează. Cel mai bine este să nu te gândești prea mult. Scrie rapid, dacă poți, lăsând posibilitățile să curgă din tine. Nu e nevoie să corectezi și nici să i le arăți altcuiva, decât dacă dorești. Marchează cele trei secțiuni pe o hârtie sau în jurnalul tău și scrie listele.

Talente și calități: „Ce talente sau abilități am?“, „Ce talente vreau să dezvolt?“, „Pentru ce talente mă complimentează ceilalți cel mai mult?“, „Ce îmi cer ceilalți să fac?“, „La ce simt că sunt deosebit de bun?“.

Orice contează aici: dactilografiere, gătit, curățenie, condus, grădinărit, organizarea oamenilor, contabilitate, realizarea de site-uri web, faptul că ești un militant activ în comunitatea ta, că îi faci pe oameni să râdă, că îi ajuți pe oameni să se simtă confortabil – a fi de folos nu este neapărat și ceva fascinant!

Bucurie și împlinire: „Ce îmi oferă atâta bucurie încât nu simt că lucrez?”, „Ce vreau să fac atât de mult încât nu simt că e un efort să mă ridic de pe scaun și să fac lucrul respectiv?”, „Când voi fi pe patul de moarte, de ce anume mă voi bucura că am făcut în viața mea?”.

Poate fi vorba despre lucrul la un proiect împreună cu un grup, despre a ne petrece timp cu copiii, a proiecta și a confecționa haine sau obiecte de uz casnic, a vinde lucruri la o strângere de fonduri, a face voluntariat la o școală sau la un cămin de bătrâni, a pregăti cina de duminică pentru prieteni, a călători, a te exprima artistic, a face o activitate fizică, cum ar fi dansul, a crește animale sau a construi o companie de succes. Ce îți oferă bucurie?

Nevoile lumii: „De ce anume are nevoie lumea, comunitatea sau familia și prietenii mei, care se potrivește cu talentele mele?”.

Lumea și comunitatea: Gândește-te la lucruri precum egalitate economică, combaterea foametei, o educație mai bună, acțiuni pentru mediu, organizare comunitară pentru locuințe, acces la instruire profesională, acces la o nutriție mai bună, metode de agricultură mai bune, apă curată, adăpost pentru persoanele fără adăpost, crearea de cărți educative, de afaceri care oferă locuri de muncă; ajută-i pe oameni să aibă relații mai bune, un loc sigur pentru copii pentru a se juca, trăiește o viață cât mai religioasă.

Familia: Gândește-te să câștigi bani pentru a asigura hrană, adăpost, îmbrăcăminte și un viitor familiei tale, îngrijirea bătrânilor și a copiilor, pregătirea mesei, supravegherea educației tinerilor și a fi un model de moralitate.

Pasul 3: Discerne care este scopul tău

Acum, citește listele și integrează ce ai scris. Poți să te gândești la domenii de acțiune în care talentele și calitățile tale, lucrurile care îți oferă bucurie și împlinire și nevoile lumii se suprapun cu ideile tale? Este întotdeauna bine să gândești neconvențional. Poți să respingi ideile mai târziu. Vezi cât de creativ poți fi. Este posibil să găsești idei pentru activitatea din care îți câștigi venitul, pentru voluntariat, pentru a fi activ în familia ta, pentru organizarea următoarei mari petreceri sau pentru a-ți ajuta prietenii.

Un scop real lasă loc pentru a te conecta cu ceilalți, pentru iubire și râs, mișcare, somn și mâncare bună, în timp ce dăruim și servim. Ne dorim ca ceea ce oferim lumii să fie durabil, așa că trebuie să avem grijă de noi.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com