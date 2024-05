Luni, 13 Mai 2024 (17:49:00)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii pentru un nou mandat a primarului liberal din Rădăuți, Bogdan Loghin, că sucevenii trebuie să fie atenți la „ipocriți și ipocrizie”, făcând referire la ultimele atacuri din partea PSD la adresa sa, el adăugând și faptul că social-democrații au început să se laude cu realizările administrațiilor liberale.

Gheorghe Flutur a precizat că PNL și PSD sunt într-o coaliție și a spus că probabil unii se întreabă de ce se ceartă cele două partide. „Unii se întreabă de ce se ceartă ăștia dacă sunt în coaliție. Nu le-am spus nimic celor din PSD. Am făcut coaliția pentru stabilitate politică. Cu rușii care vor să vină la gurile Dunării, noi avem nevoie de stabilitate. Am lăsat de la mine și nu le-am spus nimic. Și m-am trezit din nou că PNL cu Flutur al lor, cu voievodul nu știu cui a făcut un miting și că am blocat Suceava. După care au venit cu atacuri și la mine, și la președintele Nicolae Ciucă”, a spus Flutur.

Președintele PNL Suceava le-a transmis celor din PSD că sunt în coaliție cu liberalii și i-a chemat la treabă alături de el pentru dezvoltarea județului. „Suntem într-o coaliție și voi aveți responsabilitate să guvernați. Hai la treabă și nu la criticat. Haideți cu mine, cu noi, la treabă. Și îi spun lui Evghenie Bejinariu, domnul deputat cu pensie specială: hai cu mine la tine acasă, la Zamostea. Da, pentru că ai sate care nu au apă și duc cu mașina pompierii apa și o pun seara în fântâni. Invers decât ar trebui, să o scoți din fântână. Despre ce vorbim aici? Eu știu că avem de făcut multe. Dar când îi văd pe unii că se fac că uită că au ținut județul ăsta subdezvoltat... Și vorbim și de Moldova. Lui Ciolacu nu îi place Moldova. Îi consideră o rasă nu știu cum. Noi cum să răspundem la astea? Tot întoarcem și celălalt obraz. Deputații, cei care umblă prin piață cu geci roșii, nu răspund și ei la asta cumva? De ce spun că se simt jigniți de Moldova? Care Moldovă? A lui Eminescu, a lui Ștefan cel Mare? De care Moldovă vă simțiți jigniți?”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a precizat că nu ar fi vrut să vorbească astfel despre coaliție, însă nu a mai putut răbda după ultimele atacuri venite din partea PSD Suceava. „Nu aveam de gând să spun asta despre coaliție pentru că am cultura asta și rabd ca să aducem fonduri pentru Suceava. Dar nici nu vreau să ne ia de fraieri, cum a încercat și Simion, care și-a cumpărat un suman din piață să spună lumea că e popular și a venit la Suceava să spună că vrea Bucovina înapoi. Și i-am spus: Nu ți-o dăm, Simioane. Noi o vrem înainte Bucovina, nu înapoi”, a încheiat Gheorghe Flutur.