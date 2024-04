Mesaj

Candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Suceava, Marian Andronache, și-a depus oficial candidatura pentru alegerile din data de 9 iunie. Marian Andronache și-a înregistrat candidatura împreună cu echipa de candidați ADU pentru Consiliul Local Suceava. Andronache a subliniat faptul că a decis să candideze din nou pentru Primăria Suceava deoarece consideră că municipiul are nevoie să fie condus de un profesionist. „Suceava nu mai are voie să piardă timp. Am decis să candidez din nou pentru că Suceava are nevoie de o schimbare reală, pentru că are nevoie de un profesionist, de un om cu o experiență în administrație. Suceava nu mai are voie să piardă timp. Din 2025 și până în 2028 este mandatul în care Suceava trebuie să se dezvolte, și pentru asta este nevoie de o echipă puternică la Primăria Suceava”, a spus Andronache.

El a dat asigurări că știe îndeaproape nevoile sucevenilor și le-a transmis acestora că administrația locală va fi aproape de ei, iar Primăria va fi deschisă pentru toți cetățenii municipiului. „Nu va fi o Primărie închisă, cum i-am auzit pe unii competitori, că va fi cu cartelă și tot felul de chestii pe la uși. Va fi o Primărie absolut deschisă atât pentru cetățeni, cât și, normal, pentru funcționari, pentru că funcționarii Primăriei trebuie să-și facă serviciul și serviciul lor 75% este în exterior, nu este în interiorul Primăriei. Trebuie să-și verifice lucrările fiecare cu activitățile lui, cu atribuțiile lui. Aici nu discutăm și nu aș vrea să mă refer la competitori, dar nu am ce să fac, să nu comparăm spitalul cu administrația locală. Este cu totul altceva. O Primărie înseamnă 750 de funcționari, dar și 100.000 de suceveni, așa că totul trebuie să fie la dispoziția dumnealor. Știu de ce au nevoie sucevenii și cunosc îndeaproape problemele lor”, a afirmat candidatul ADU pentru Primăria Suceava.

El a arătat că una dintre prioritățile mandatului său de primar va fi bugetarea participativă. „Fiecare sucevean are dreptul să vină cu propria părere. Cunoaștem nevoile sucevenilor, cunoaștem nevoile pe cartiere, am făcut o platformă împreună cu echipa mea, o platformă pe cartiere, cu problemele necesare și care trebuie rezolvate cu rapiditate. Normal că o să avem și proiecte de anvergură, dar în primul rând aștept de la fiecare cetățean nevoia pe care o are, în așa fel încât în momentul când iese din bloc să se simtă bine”, a precizat Marian Andronache.

Andronache vrea să reducă decalajele între cartierele Sucevei

Candidatul ADU a precizat că își dorește să reducă decalajele de dezvoltare dintre cartierele Sucevei. Andronache consideră că fiecare cartier trebuie să aibă aceleași funcționalități, să arate bine, iar oamenii să trăiască cum își doresc în zonele lor. Marian Andronache a făcut referire și la echipa sa de consilieri locali, precizând că aceasta este formată din profesioniști în domeniul educației, sănătății, sportului, culturii, juridic, protecției sociale. „Asta înseamnă că știm ce avem de făcut și în momentul în care vom prelua mandatul vom face cu rapiditate, nu vom aștepta doi-trei-patru ani să învățăm. Cunoaștem Primăria foarte bine și dăm drumul la muncă. Vom fi o echipă foarte coerentă. Pentru că așa trebuie să arate o echipă câștigătoare, și aici avem o echipă câștigătoare. Iar rolul nostru este să facem curățenie și vom începe imediat această curățenie atât în oraș, cât și în administrație”, a transmis Marian Andronache.

În același timp, actual consilier local PMP, candidat ADU pentru Consiliul Local, Anca Gâtlan, a precizat că sucevenii au nevoie să li se redea onoarea pentru că au fost nedreptățiți în ultimii ani. „La masa Consiliului Local trebuie să se afle oameni care nu fac politică cu orice preț, trebuie să se afle oameni care au demonstrat că pot realiza ceva din punct de vedere profesional, oameni pe picioarele lor, oameni care sunt imposibil de compromis”, a declarat Anca Gâtlan. Ea i-a invitat pe suceveni să susțină echipa câștigătoare, în frunte cu Marian Andronache pentru primar, cea de consilieri ADU.