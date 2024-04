În instanță

O chestiune tehnică readuce la Tribunalul Suceava procesul în care Traian Andronachi a contestat decizia de demitere din funcția de manager al Spitalului ”Sf. Dr. Cosma și Damian”. Curtea de Apel Suceava, acolo unde s-a judecat recursul formulat de părțile implicate în dosar, a decis să trimită cauza spre rejudecare, dar nu în întregime, ci pe anumite excepții pe care instanța de fond nu s-a pronunțat în primă fază. Asta înseamnă că se reia întreg ciclul procesual, ceea ce înseamnă o amânare a deciziei finale de cel puțin un an și jumătate.

În prima parte a procesului, magistrații de la Tribunalul Suceava au motivat decizia prin care au desființat Hotărârea nr. 99 din 5 martie 2021, adoptată de Consiliul de Administrație al Spitalului ”Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, prin care managerul de la acea vreme, Traian Andronachi, a fost demis. Judecătorul care a analizat dosarul la fond a spus că atât hotărârea menționată, cât și procedura derulată în fața Consiliului de Administrație au fost nelegale.

”Conform mențiunilor din procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație a Spitalului din 5 martie 2021, această ședință a fost convocată în aceeași zi ( 5 martie), fără ca în prealabil membrilor cu drept de vot și membrilor cu statut de invitat să le fi fost puse la dispoziție documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi ce urmau a fi puse în discuție. De asemenea, pe ordinea de zi menționată chiar în preambulul procesului verbal de ședință nu figurează vreo propunere de revocare a reclamantului din funcția de manager, ci figurează doar „solicitarea formulată de Primarul mun. Rădăuți Consiliului de Administrație prin adresa nr. 3975 din 4 martie 2021”. În procesul verbal al ședinței, după consemnarea dezbaterilor ce au avut loc pe marginea sesizării primarului, se arată că se propune și se supune la vot încetarea contractului de management, respectiv revocarea din funcție a managerului, pentru care au votat favorabil doar reprezentanții administrației publice locale (respectiv reprezentantul Primarului și cei doi reprezentanți ai Consiliului Local), în timp ce reprezentații DSP au votat împotrivă”, se arăta în motivarea instanței din primul ciclu procesual.

Contactat telefonic, Traian Andronachi a menționat doar că are încredere în justiție și este convins că aceasta va lua deciziile cele mai bune, iar soluția de luni, de la Curtea de Apel Suceava, nu schimbă cu nimic datele problemei.

”Deși actualul primar, care nu are noțiunea termenilor juridici, vede o înfrângere în soluția de luni, această apreciere este doar o încercare de manipulare. Dosarul se întoarce la Tribunal pentru rejudecare, pentru o serie de excepții, adică niște chestiuni tehnice. Având în vedere faptul că suntem în Săptămâna Patimilor, mă abțin în a cataloga demersul contracandidatului meu și ieșirea lui în presă care nu corespunde adevărului. Eu nu am cerut niciodată bani de la Primăria Rădăuți am și spus asta, iar el este singurul vinovat. Soluția e clară: rejudecare la instanța de fond. E o chestiune de timp și de răbdare, însă credința e cea care ne învață că trebuie să avem răbdare. Cred în justiție și am convingerea că se va face dreptate”, a precizat Traian Andronachi.