Decizie

După 20 de ani în care s-a aflat la conducerea Sucevei, Ion Lungu nu va mai candida pentru al șaselea mandat de primar al municipiului Suceava. Anunțul oficial a fost făcut marți, cu ocazia unei conferințe de presă la care au participat liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, și viceprimarul liberal, Lucian Harșovschi.

Conferința de presă a fost anunțată din scurt, existând zvonuri înainte de începerea acesteia că motivul organizării ei este anunțarea candidaturii lui Lucian Harșovschi din partea PNL pentru funcția de primar al Sucevei. Primul care a sosit la PNL Suceava a fost primarul Ion Lungu, acesta strigând imediat ce a intrat în sediu „PNL, victorie!”.

Conferința de presă a fost deschisă de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, acesta fiind cel care a anunțat în mod oficial candidatura lui Lucian Harșovschi pentru Primăria Suceava.

„După analize și mai multe discuții politice se conturează la municipiul Suceava din partea PNL candidat pentru funcția de primar actualul viceprimar, Lucian Harșovschi.

Este o propunere care vine și din partea actualului primar, Ion Lungu, după analize pe care noi le-am făcut pragmatic și eu vreau să le mulțumesc amândurora”, a spus Flutur.

El a ținut să îi mulțumească lui Ion Lungu pentru faptul că după o „analiză pragmatică și matură” a luat o decizie pentru ca PNL să câștige Primăria municipiului Suceava. „Ne leagă o perioadă lungă de 20 de ani de administrație liberală și dorim să continuăm acest lucru.

E o perioadă în care Suceava a suportat multe modificări benefice pentru populație, o modernizare pe care dorim să o continuăm”, a precizat președintele PNL Suceava. El a ținut să salute noua soluție care se conturează pentru Primăria Suceava, „cu un suflu nou, cu un tânăr de 42 de ani. Un candidat care este și tânăr, dar și cu experiență în administrația publică”.

De asemenea, Gheorghe Flutur i-a mulțumit lui Ion Lungu și pentru „lunga activitate performantă” și a salutat faptul că actualul primar va avea „o activitate politică intensă alături de mine”. Flutur a spus că din acest moment Lucian Harșovschi va trebui „să tureze motoarele la maximum” pentru a câștiga Primăria Suceava. „Soluția pe care o avem astăzi este să câștigăm, să fie administrație liberală la Suceava”, a declarat liderul PNL Suceava.

Ion Lungu spune că această decizie nu este un pas în spate, ci predarea ștafetei către generația mai tânără, către „colegul și prietenul meu Lucian Harșovschi”

La rândul său, primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că această decizie nu reprezintă un pas în spate din partea sa, ci o predare de ștafetă către generația mai tânără, către „colegul și prietenul meu Lucian Harșovschi”.

Ion Lungu a spus că acest moment este unul emoționant pentru el, dar și onorant. Lungu a arătat că nu și-a depus și nu își va depune candidatura în cadrul alegerilor interne din organizația municipală pentru a fi desemnat drept candidat din partea PNL pentru Primăria Suceava, dar și că nu va candida nici pentru un mandat de consilier local.

„De peste 25 de ani sunt președintele Organizației Municipale a PNL Suceava, în diferite formate, și cu PDL. Vreau să fac un scurt bilanț politic și pot să spun că a fost unul pozitiv. Am câștigat cu PNL Suceava funcția de consilier local în mandatul 2000-2004, atunci când am fost cap de listă și când PSD avea 80%. Atunci am câștigat trei consilieri locali pe picioarele noastre.

La fel, am candidat de cinci ori consecutiv și am câștigat Primăria municipiului Suceava. Și vreau să mulțumesc colegilor din PNL Suceava, în mod special domnului președinte Gheorghe Flutur, care a fost alături de mine, și mai nou și domnului viceprimar Lucian Harșovschi, care s-a alăturat echipei noastre”, a declarat primarul Ion Lungu.

El a ținut să remarce faptul că mai are o realizare politică semnificativă, și anume că este cel care l-a adus pe Gheorghe Flutur în PNL. „Cred că am avut mână bună.

Eu zic că este unul dintre cei mai buni politicieni din România”, a arătat Lungu. El a spus că nu se va retrage din politică și că va rămâne alături de PNL și în echipă cu Gheorghe Flutur.

Ion Lungu s-a declarat convins că echipa PNL va câștiga Primăria Suceava la aceste alegeri locale.

Ion Lungu a anunțat că sâmbăta aceasta, după finalizarea ședinței Comitetului de Coordonare Local al PNL Suceava, își va anunța demisia din funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PNL. Funcția va fi preluată cu titlu interimar de Lucian Harșovschi.

Flutur: „Vă asigur că vom găsi cea mai bună soluție pentru Ion Lungu având în vedere potențialul, numele și performanțele lui”

Întrebat ce va face în continuare, având în vedere că a anunțat că nu va candida nici pentru funcția de primar, nici pentru Consiliul Local, Ion Lungu a spus doar că rămâne în viața publică și politică alături de Gheorghe Flutur.

„Vreau să cred că experiența mea de 24 de ani de administrație poate fi de ajutor PNL și sucevenilor. Astăzi avem o prioritate de grad zero, să câștigăm primăria.

Și atunci toată lumea va fi fericită. Unde va fi nevoie de mine acolo voi candida”, a precizat Lungu. La rândul său, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că momentan nu s-a discutat unde va candida Ion Lungu în viitor, însă în mod sigur PNL va folosi la maxim potențialul electoral al lui Ion Lungu.

„Astăzi încercăm să ne consolidăm pentru alegerile locale. Avem locale și europarlamentare. Ion Lungu rămâne în proiectul PNL și vă asigur că vom găsi cea mai bună soluție, având în vedere că Ion Lungu are potențial, are un nume, are o performanță.

Ar fi o greșeală ca PNL să nu folosească acest potențial. Luăm în calcul foarte serios ce vom face.

Nu am discutat acum unde și cum. Suntem un partid responsabil și serios și luăm în calcul pentru a valorifica potențialul lui Ion Lungu la maxim”, a declarat Flutur. El a exclus o candidatură a lui Ion Lungu pe listele pentru Consiliul Județean, considerând că acest lucru ar fi „o retrogradare” a actualului primar al Sucevei.

Lucian Harșovschi: „Ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut bine, vreau să continui ceea ce s-a făcut, dar vreau și mai mult pentru suceveni, pentru că simt că se poate. Suceava întinerește!”

Candidatul PNL pentru Primăria Suceava, Lucian Harșovschi, a ținut să îi mulțumească din start actualului primar liberal, Ion Lungu, pentru susținere.

„M-am înscris în competiția internă pentru a fi candidatul PNL la alegerile din iunie 2024 și cu ajutorul colegilor chiar să devin acest competitor pentru funcția de primar. Am mai declarat, am fost, sunt și voi fi un om de echipă, iar din echipa mea fac parte sucevenii, iar intenția mea nu a fost de a concura împotriva cuiva, să iau postul cuiva, ci am mers pe principiul că orice competiție poate duce la idei noi și soluții.

Vreau și mai mult pentru suceveni.

Ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut bine, vreau să continui ceea ce s-a făcut, vreau să finalizăm proiectele, dar vreau și mai mult pentru suceveni, pentru că simt că se poate. Am determinarea necesară și experiența pentru acest lucru”, a spus Harșovschi.

El a subliniat că ceea ce l-a determinat să se înscrie pentru candidatura la Primăria Suceava au fost tocmai discuțiile avute cu sucevenii, care l-au încurajat să facă acest lucru.

„Sunt un om de teren, am fost un om între oameni, îmi place să fiu între ei și tocmai discuțiile cu ei m-au adus în acest punct. Pentru că ei sunt cei care mi-au solicitat să vreau mai mult de la mine și mai mult pentru ei. Sunt caracterizat ca un om de cuvânt, iar promisiunea făcută devine obligație”, a declarat Lucian Harșovschi.

El a subliniat că se bazează pe echipa PNL pentru a câștiga în alegerile care vor avea loc pe 9 iunie.

„Doar în echipă poți face ceva. Oricât de bun și frumos ai fi, dacă nu ai oamenii potriviți lângă tine, nu contează. Și cred că am reușit să demonstrez acest lucru și am spus întregii echipe că ne aliniem și mergem spre victorie, spre un oraș așa cum ni-l dorim, spre continuarea proiectelor și atragerea fondurilor europene”, a afirmat Lucian Harșovschi.

El a subliniat faptul că „sunt tânăr, dar și cu experiență. Suceava întinerește! Cu Dumnezeu înainte!”.