Întârzieri mari

Început ratat și perspective deloc optimiste, în acest an școlar, pentru programul „Masă caldă”, proiect care ar trebui să asigure, gratuit, un prânz consistent și sănătos în timpul programului de la școală pentru un număr de peste 4.300 de elevi suceveni.

La mai bine de o lună de la începerea școlii, elevii nu au primit nici o firmitură din „masa caldă” promisă, pentru că programul încă nu funcționează, ba mai mult, nu a intrat nici măcar în faza licitațiilor. Această etapă și desemnarea câștigătorilor vor consuma alte câteva săptămâni.

An de an, programul s-a blocat în metodologii și legislații, pornind de fiecare dată cu întârzieri semnificative. În primul an de implementare, 2016-2017, elevii au primit prima masă din program abia în luna mai, cu aproape 9 luni întârziere și cu doar o lună înainte de finalul anului școlar.

Elevi din 12 unități de învățământ din județ sunt incluse de Ministerul Educației în lista pentru „Masă caldă”.

De un prânz consistent și sănătos ar urma de se bucure elevi de la Școala Gimnazială Moldova Suliţa, Școala Gimnazială Gulia – Dolhasca, Școala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului, Școala Primară Mironu Valea Moldovei, Școala Primară Țîmpoceni- Păltinoasa, Școala Gimnazială Măriței – Dărmănești, școli incluse în lista inițială a programului, la care se alătură unitățile – Școala Gimnazială Humoreni Comănești, Școala Gimnazială Poiana Stampei, Școala Gimnazială Voitinel, Școala Gimnazială Berchișești, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Școala Gimnazială ”Învățător Vasile Hihor” Baia.

Bugetul alocat pentru acest program, în județul Suceava, este de 3230 de mii de lei.

La nivel național, masa caldă va fi organizată în 450 de școli și grădinițe în anul școlar 2023-2024.

Masă caldă sau pachet în regim catering

Astfel, în școlile în care există cantină şi spaţiu adecvat de servire a hranei, masa caldă va fi preparată acolo, însă pentru școlile și liceele care nu dispun de cantină, masa caldă este sub forma unui pachet alimentar și este asigurată în regim catering.

Potrivit proiectului, acesta are rolul de a asigura accesul egal la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii din România, în scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar prin măsuri urgente de intervenţie la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prețul pachetului este de 15 lei/ zi pentru fiecare elev.