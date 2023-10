Recunoaștere

Iubitori de artă, rude și prieteni apropiați, alături de autorități locale și județene, au participat cu toții vineri dimineață la dezvelirea bustului îndrăgitului profesor și artist plastic sucevean Dimitrie Loghin. Perimetrul din Parcul Central al municipiului Suceava, destinat expunerii bustului marelui artist, a devenit neîncăpător de prezența unui mare număr de participanți la ceremonie, oameni care l-au cunoscut și l-au iubit pe artist, foști elevi ai acestuia, care l-au purtat în amintire și i-au adus prin prezența lor un omagiu, în ziua în care s-au împlinit 113 ani de la nașterea regretatului artist. Această participare numeroasă arată încă o data modul în care a fost apreciat pictorul în comunitatea în care și-a petrecut existența și profesor de desen timp de 37 de ani.

Atmosferă emoționantă la dezvelirea bustului marelui profesor și pictor Dimitrie Loghin

Introducerea a fost făcută de către primarul Ion Lungu, impresionat de prezența numeroasă la dezvelirea monumentului și care a spus: ”Mă bucur mult pentru că se vede că Dimitrie Loghin a fost apreciat mult prin prezența numeroasă a oamenilor de cultură și a artiștilor plastici la eveniment. Lucrarea a fost realizată, pentru cei care nu-l cunosc, de sculptorul și profesorul la Colegiul de Artă din Suceava Augustin Asimionesei, căruia îi mulțumesc pentru donația făcută Primăriei Suceava.”

Emoționantă a fost alocuțiunea profesoarei Viorela Braicu, fiica artistului, care s-a adresat celor veniți în număr mare:”Mărturisesc că sunt copleșită de emoții. Mă bucur că trăiesc acest moment, la care am visat. Am avut convingerea că o statuie îl eternizează pe Dimitrie Loghin și vom urmări parcursul lui didactic și artistic uitându-ne la această statuie. Și cum nimic nu este întâmplător cu privire la Dimitrie Loghin, imaginea de pe soclu este orientată spre cele două elemente care au fost baza activității lui: familia, casa noastră fiind la 100 de metri aproape, și arta, reprezentată de biserica renovată, reîmprospătată de fostul lui elev, Ion Grigore. Și în felul acesta se încheie un triunghi al existenței fericite și împlinite a lui Dimitrie Loghin. Eu sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au ajutat, domnului primar, domnilor de la serviciul de investiții, domnilor de la Consiliul Județean, și sunt recunoscătoare artistului Augustin Asimionesei, care prin actul său creator a realizat acest bust. Am recunoscut în cercul acesta de aici familia mare, să zicem, a lui Dimitrie Loghin, cei care au fost colaboratori direcți în învățământ sau artă și bineînțeles cei cu care a colaborat în întemeierea unor instituții culturale importante în județul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru că v-am simțit vibrând emoțional asemenea mie.”

Statuia pictorului Dimitrie Loghin a fost amplasată recent, pe un soclu și o alee de acces realizate din piatră, fiind prevăzută cu un sistem de iluminat ornamental pentru noapte. Bustul este realizat din bronz și se află peste drum de Biserica Sf. Înviere, proiectul necesitând câțiva ani pentru finalizare.

După ceremonia de dezvelire a luat cuvântul și președintele Gheorghe Flutur, invitat la eveniment: ”Mă bucur să văd aici că se mărește, se întregește familia valorilor culturale ale Sucevei. Mă uit câtă lume a venit, astăzi, aici, și asta înseamnă prețuire, pentru că sunt convins că mulți ați cunoscut familia mai îndeaproape. Trebuie să vorbim cu voce mai apăsată despre valorile culturale ale Sucevei și ale Bucovinei. Pentru că suntem în această zodie a aniversărilor, pentru că azi a fost ziua marelui nostru Dimitrie Loghin și mâine este ziua lui Ciprian Porumbescu, vă așteptăm și azi, și mâine la Târgul de Toamnă. Mâine, la statuia lui Ciprian Porumbescu, 170 de viori o să cânte Balada lui Ciprian Porumbescu, pentru că mâine se împlinesc 170 de ani de la nașterea sa.”

Dimitrie Loghin, un pictor al Sucevei, orașul în care a trăit cea mai mare parte a vieții

Născut pe 13 octombrie 1910, în localitatea Botești din județul Suceava, Dimitrie Loghin a urmat între anii 1929 și 1934 cursurile Academiei de Arte Frumoase din Iași, unde a beneficiat de îndrumarea pictorilor Ștefan Dimitrescu și Nicolae Tonitza. Răspunzând chemării spiritului și cultivându-și asiduu sensibilitatea cu care era dăruit, Dimitrie Loghin s-a înscris și la clasa de sculptură a lui Ion Mateescu, punând astfel baze riguroase exprimărilor sale plastice prin pictură și sculptură. Ajuns la Suceava, el s-a dăruit misiunii didactice pentru artele frumoase timp de 37 de ani, pictând ca nimeni altul orașul pe care l-a iubit atât de mult. Nu în ultimul rând, artistul s-a exprimat prin metaforă versificată, poezia realizată de el sprijinindu-i natural discursul de-a lungul vieții. Despre eforturile și bucuriile sale, Dimitrie Loghin spunea: „N-am obosit niciodată lucrând, căile mele au fost ale dascălilor mei, viața mea a fost simplă și frumoasă, dar nu ușoară. Frumoasă, pentru că n-am găsit nimic mai frumos decât să povestesc pentru semenii mei prin culoare și să mă știu, așadar, cu totul al lor”.

Pe soclul bustului său stă scris simplu: ”Dimitrie Loghin (1910-1982). Profesor, Pictor, Sculptor, Poet.”