Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu susține că acest partid este de mai multe luni pe primul loc în sondaje la nivel național. Florin Pușcașu a spus că AUR încă nu a realizat sondajele proprii, însă, din informațiile pe care le au, din sondajele făcute de PSD și PNL reiese faptul că AUR a depășit cu mult aceste formațiuni politice. „Avem informații de sondaje pe care le-au realizat partidele concurente. În Suceava, AUR este de multă vreme pe primul loc, iar informațiile noastre pe surse spun că la nivel național AUR a depășit PSD cu peste 8 procente”, a spus Pușcașu. El a arătat că în județul Suceava, de mai bine de trei luni, AUR se află pe primul loc în sondaje.

Întrebat ce procent are AUR în sondajele naționale, Florin Pușcașu a spus: „Dacă aș da un procent ar fi obraznică cifra pe care v-aș da-o. Aș prefera să rămână așa și realitatea să fie cea care confirmă informațiile pe care le avem. Pot spune că avem 8 procente înaintea PSD la nivel național”. Făcând referire la alegerile locale de anul viitor, deputatul Florin Pușcașu a spus că AUR nu a stabilit încă viitorii candidați pentru Primăria Suceava și Consiliul Județean, însă a precizat că „avem un cerc de candidați”. „Suntem în discuții cu toată lumea care își exprimă și disponibilitatea și are și pregătirea și expertiza să candideze pentru asemenea funcții, dar nu am decis încă nimic”, a declarat Florin Pușcașu. El a arătat că decizia va fi luată în urma unor sondaje pentru fiecare posibil candidat.