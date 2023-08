Până acum, nu am sesizat nicio surpriză în evoluţia echipelor noastre în cupele europene (eeiii, nu chiar în cupe, ci în preliminarii, că în faza grupelor, când începe de fapt treaba, avem nevoie de mare noroc, chiar porcesc, pentru a ajunge cu măcar una din cele două rămase): proastatârgului, echipa de clovni de la Cluj, s-a cărat prima, la fel cum s-a cărat şi deşteaptadeşteptelor, Farul, din competiţia pe care o ţintise iniţial, faptul că e calificată în play-off-ul competiţiei secondhand fiind de fapt o retrogradare. Tot plecată, dar definitiv, este şi FCSB, pe care nişte salahori cu mingea de prin Danemarca au dominat-o vreme de 180 de minute, trimiţând-o acolo unde îi este locul: printre împiedicatele de acasă, unde nu e deloc greu să pari fotbalist, întrucât celelalte aşa-zis competitoare sunt alcătuite din unii şi mai împiedicaţi. Primele reacţii de după umilinţadin deplasare, când am văzut doar momente comice şi niciun pic de fotbal, ale patronului care după meciul tur prezisese o calificare la pas a echipei sale, sunt în deplin acord cu antijocul oilor din teren: a zis că el e vinovat fiindcă i-a ascultat pe comentatorii de la Digi şi nu a alcătuit el însuşi echipa şi tacticade joc! Adică i-a lăsat pe antrenori să facă treaba pentru care sunt plătiţi! Pare nebunie, aşa-i? Imediat după joc, dl Becali ne-a mai anunţat şi plecarea unuia, Cordea, presupus fotbalist, deşi eu nu am observat. Tot fotbalist o fi crezut că e şi alde Chichireș, care era gloabăşi pe când era tânăr. Acum e doar o chestie care se plimbăpe teren (ai putea crede că-i ieşit la păscut!) şi face tâmpenii în flux continuu, inclusiv cartonaşul roşu luat catâmpitul. Cred că foarte curând vom auzi anunţul dlui Becali că vinde echipa, la preţ convenabil, cum a mai declarat de alte vreo 800 de ori. Iar dacă nu apare un cumpărător, o poate da şi de pomană, eventual prietenului de pe muntele Athos, preotul ăla care vânează cu puşca pisici şi oameni, eventual fundaşi caPantea, ăla care şi aşa pare împuşcat în picior!