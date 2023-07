Teorie și practică

Zece electricieni de la Delgaz Grid au urcat pe podium în cadrul competiției „Trofeul Electricianului”, la a 41-a ediție, organizată, în perioada 11-13 iulie, la Timișoara. Au concurat peste 100 de electricieni de la principalii operatori de distribuție a energiei electrice din România, iar jurizarea a fost asigurată de cei mai buni specialiști din țară. După trei zile de probe teoretice și practice, specialiștii Delgaz Grid, compania de distribuție de electricitate și gaze naturale a grupului E.ON din România, au fost premiați cu trei locuri I, patru locuri II și trei mențiuni pentru performanțele obținute în cadrul probelor individuale de la specializările „Defectoscopie rețele subterane de medie și joasă tensiune”, „Montare și reparații instalații medie și joasă tensiune”, „Montare și reparații echipament primar 110 kV și medie tensiune din stații”, PRAM (protecții și automatizări) și „Exploatare rețele medie și joasă tensiune”. Concurenții Delgaz Grid de la meseriile Defectoscopie și Montare și reparații echipament primar 110 kV și medie tensiune au obținut premiul I în clasamentul pe echipe. Punctajul cumulat de probele de Defectoscopie rețele subterane de medie și joasă tensiune, Montare și reparații instalații medie și joasă tensiune, Montare și reparații echipament primar 110 kV și medie tensiune din stații a adus companiei Delgaz Grid cupa la secțiunea Mentenanță a Trofeului. Competiția din acest an a fost organizată la Timișoara de E-Distribuție, compania de distribuție din cadrul grupului Enel și de Electrica. „Trofeul Electricianului” este un concurs profesional cu tradiție și se desfășoară în preajma zilei de 20 iulie, când se sărbătorește Sfântul Ilie, patronul și protectorul celor care lucrează în sectorul energetic. În premieră anul acesta, Trofeul Electricianului a avut și o secțiune dedicată juniorilor, la care au concurat elevi de la unități de învățământ cu profil energetic din zonele de activitate ale celor patru mari operatori de distribuție. La nivelul Delgaz Grid, secțiunea pentru juniori a fost introdusă încă din 2016, la ea participând elevi de la licee cu profil energetic din Moldova. „Trofeul Electricianului” este un eveniment de tradiție, probabil cel mai longeviv și de anvergură concurs profesional din România. Istoria de 46 de ani a competiției începe în 1977 și este strâns legată de Moldova și de municipiul Iași, prima ediție având loc la Iași. Directorul general adjunct Delgaz Grid, Mihaela Cazacu, a declarat, la finalul competiției: „Sunt bucuroasă de reluarea competiției la nivel național, mai ales că ediția din acest an a inclus în premieră și o secțiune dedicată electricienilor juniori. Sub ochii noștri cresc și se formează generații de noi electricieni, astfel că vom avea cui preda ștafeta. Știu că în spatele participării la trofeu se află foarte multă muncă, ambiție, tenacitate, de aceea îi apreciez pe toți concurenții și îi felicit pe cei ce au urcat pe podium”.