Opinii

Cartierul rezidențial ”La Stejari”, unul din cele mai noi din municipiul Suceava, este o oază de liniște, cu aer curat de la pădurea din apropiere. O spun chiar cei care locuiesc acolo, iar pentru mulți dintre ei se poate spune că a fost dragoste la prima vedere, motiv pentru care au recomandat și altor cunoscuți să își cumpere apartamente în acest cartier.

Anca și soțul ei au fost primii locatari ai Complexului Rezidențial ”La Stejari”.

Era în iulie 2019, iar la vremea respectivă erau doar ei și muncitorii. ”Soțul meu, fiind constructor, a apreciat calitatea lucrărilor. Erau doar patru blocuri construite, dar a fost foarte bine, liniște și frumos. Este lângă pădure, ne-a plăcut aerul, dar și faptul că este departe de agitație și aglomerație, dar suficient de aproape de mall, spre exemplu, și se ajunge foarte repede în aproape orice punct. Sunt multe familii tinere, cu copii, și practic s-a format o comunitate aici”, a spus cea mai veche locatară din complexul ”La stejari”.

O altă familie, Ana și Sorin Ilași și fiul acestora, David, spun că pentru ei cartierul ”La Stejari” înseamnă ”acasă”. ”Am vizitat cartierul în ianuarie 2019 și în luna iulie, la început, ne-am și mutat aici, unde am găsit calitate, liniște, confort și aer curat. Soțul a găsit zona și i-a plăcut de prima dată, iar ulterior și noi am fost convinși că este ceva de calitate și merită să ne mutăm aici. De asta am și recomandat mai multor cunoscuți să vină în acest cartier. Îmi aduc aminte că în pandemie am fost liberi și nu am stat închiși în casă, ceea ce a fost un mare avantaj. La început a fost un pic greu cu băiatul - cu școala, pentru că avea de mers mult pe jos și cu ghiozdanul în spate, dar acum există autobuzul care circulă de la barieră, din oră în oră, și este bine”, au povestit cei din familia Ilași.

Andrei și Mădălina Vornicu au doi copii mici, Nicole și Victor, iar modul cum au ajuns să aleagă acest cartier este un pic aparte, dar spun că pot caracteriza zona prin două cuvinte: ”calitate și liniște”. ”Aceștia au fost cei doi factori care pe noi ne-au convins să ne mutăm aici. În perioada pandemiei am luat cățelul și am mers la pădure, să poată alerga. L-am sunat pe un prieten de-al meu, care are apartament aici, să vină și el la pădure. Când am ajuns aici, toată lumea era afară și am rămas blocat. Bariera era pusă și toată lumea era relaxată. M-am îndrăgostit pe loc, iar apoi a văzut și soția această zonă și am spus că trebuie să ne mutăm aici. Avem foarte mulți prieteni aici și este foarte mult tineret, iar acest aspect a contat foarte mult în alegerea pe care am făcut-o”, a mărturisit Andrei Vornicu.

Despre calitatea lucrărilor vorbesc nu doar noii proprietari, ci și cei care muncesc pentru a le ridica. Sami este din Dumbrăveni și lucrează aici de șase ani. “Garantez eu că e calitate! Dacă eu nu știu, care sunt în șantier de atâția ani, cine poate să știe?”, s-a întrebat retoric Sami, care tocmai finaliza o nouă scară de bloc. Și reprezentanții firmei care se ocupă cu pavajul spun că totul se face ca la carte, iar garanția pentru lucrări este de minim 10 ani, dar se poate extinde la 15-20. ”Calea de acces auto este făcută din pavaj de 8 centimetri grosime, ceea ce asigură chiar și accesul pentru traficul rutier greu, în timp ce parcările rezidențiale sunt cu pavaj de 6 centimetri grosime”, a precizat reprezentantul firmei care realizează lucrările de pavare a aleilor dintre blocuri. Iar garanția unor lucrări de calitate este dată și de reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, de diriginții de șantier, de proiectant și constructori, care fac o verificare riguroasă în fiecare etapă.

În timp, zeci de familii au ales să își cumpere imobile în acest cartier situat în apropierea lacului Vălcănești. Cele mai noi construcții sunt blocurile T13 și T14. Primul dintre ele va avea un regim de înălțime de P+3, cu două scări și 16 apartamente. Vor fi 8 apartamente pe scară, 2 pe fiecare nivel, cu 2 și 3 camere, cu suprafețe de 65, respectiv 77 mp. În ceea ce privește T14, acesta va avea un regim de înălțime de P+3, iar în final vor fi trei scări cu 36 de apartamente. Pe fiecare nivel se vor regăsi: un apartament cu o cameră, unul cu 2 camere și unul cu 3 camere. Apartamentele cu 3 camere vor avea 66 mp utili și 2 terase de câte 3,5 mp, în timp ce apartamentele cu 2 camere vor avea 52 mp și o terasă de 3,5 mp. Garsonierele vor avea 40 mp și o terasă de 3,5 mp, iar prețul de vânzare este de 1.200 euro/mp, respectiv 600 euro/mp pentru balcon. ”Fiecare apartament este proiectat și construit cu materiale de cea mai înaltă calitate, respectând cele mai exigente standarde de siguranță, astfel încât viitorii proprietari să se poată bucura de un cămin care să le ofere confort și liniște de-a lungul anilor”, au arătat reprezentanții dezvoltatorului imobiliar.

Proiectul rezidențial ”La Stejari” aparține firmei Vivat Construct, iar cei care doresc să își achiziționeze un imobil în acest cartier o pot face plătind rate direct la dezvoltator, care poate fi contactat la telefoanele 0747225000 sau 0747225010.