Timp de 11 zile

Timp de 11 zile, în intervalul 18-28 mai, la Suceava se desfășoară Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec”, un adevărat maraton cultural, cu 27 de spectacole în 21 locații, 9 concerte, 7 expoziții, 7 lansări de carte, 5 conferințe și 3 workshopuri.

11 zile de emoție, magie, de sărbătoare a culturii, în toate formele ei.

Mesaje la deschiderea oficială a Festivalului Zilele Teatrului „Matei Vișniec”

Evenimentul de deschidere oficială a Festivalului Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava a avut loc joi, 18 mai, în spațiul expozițional al TMMVS, în prezența a zeci de invitați și spectatori, dar și a celui mai cunoscut dramaturg român contemporan, maestrul Matei Vișniec.

La fel ca și la edițiile anterioare, acesta este prezent la Suceava pe toată durata festivalului, interacționând cu publicul la numeroase evenimente.

„Acest festival înseamnă foarte mult pentru comunitatea suceveană, este o altă latură, care se dezvoltă frumos – componenta culturală.

Avem un festival cu evenimente valoroase, cu persoane foarte cunoscute din lumea teatrală și nu numai. Prezența lor la acest festival arată faptul că Teatrul „Matei Vișniec” și-a croit un drum sigur în lumea artistică și ne vom strădui să păstrăm această direcție, de dezvoltare națională a fenomenului teatral.

Teatrul are mesaje care ajung la inima fiecăruia dintre noi, teatrul adună oamenii, îi solidarizează, încât nu întâmplător tema principală al festivalului din acest an este „Pace”. La conferința de sâmbătă, susținută de Matei Vișniec și iluștrii săi invitați, vom încerca să transmitem acest semnal – unitate, fericire, solidaritate!

Reprezentanți din șapte țări, companii teatrale și independente, peste 400 de invitați, cu evenimente (spectacole, concerte, expoziții, lansări de carte și ateliere pentru copii) care se desfășoară în 21 de locații.

Acest festival nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local”, a precizat Angela Zarojanu, managerul Teatrului „Matei Vișniec”, care a declarat deschise manifestările din cadrul celei de-a VII-a ediții a festivalului.

Imediat după a luat cuvântul primarul Sucevei, Ion Lungu, datorită căruia s-a înființat această instituție culturală și care a obținut acceptul dramaturgului bucovinean Matei Vișniec de a-i purta numele:

„Mă bucur că teatrul Sucevei crește frumos de la un an la altul și-i mulțumim maestrului Matei Vișniec pentru că l-a scos în lume, la Paris, Laval și urmează și în alte părți.

Suntem la ediția a 7-a, mai avem până la 30, câte au cei de la Sibiu, dar într-o anumită privinţă îi depășim – ei au 10 zile de evenimente, noi 11.

Facem mari eforturi pentru a susține cultura la Suceava și am ajuns de la 0,2% din buget să alocăm anual 2% din buget.

Vrem să facem o legătură între cultură și turism, sunt necesare evenimente, precum acest festival. Garanția performanței teatrului sucevean este Matei Vișniec”, a spus Ion Lungu, care i-a asigurat că municipalitatea rămâne în continuare alături de teatru și va susține financiar organizarea viitoarelor ediții ale festivalului.

Recent sosit din Franța, maestrul Matei Vișniec a salutat prezența unui public atât de select, de interesat de evenimentele din Suceava și a subliniat importanța teatrului în lume:

„Sunt un om fericit să văd că atâția oameni pasionați de cultură sunt în jurul nostru, al unui proiect care este al Sucevei, al Bucovinei. Sprijinul vostru, al tuturor, este foarte important.

Avem nevoie de cultură, de creativitate, de identitate culturală. La fiecare 10 ani, în această lume trebuie să ne schimbăm privirea asupra ei, să o înțelegem, să ne reîmprospătăm percepția. Teatrul este un instrument de sondare a lumii, a contradicțiilor noastre și a societății în ansamblul ei.

Uneori, această sondare se face prin spectacole care surprind, șochează, nu plac tuturor, dar cât de important este ca un spectacol să creeze dispute, discuții, să trezească spiritul critic...”

De altfel, în public se aflau numeroși oameni de cultură din țară și de peste hotare, reprezentanți ai unor importante instituții, dar și oameni din mediul politic, dar implicați în viața culturală, precum deputatul Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii și actual membru al comisiei de cultură din Parlamentul României, care a spus:

„Trăiesc o mare bucurie legată de ceea ce se întâmplă la noi în județ vizavi de personalitatea Matei Vișniec, pentru că în general oamenii au prostul obicei de a aprecia valorile după ce nu mai sunt printre noi. Contează mult faptul că maestrul Matei Vișniec este aici, printre noi, face naveta la Suceava, pentru că vede recunoașterea pe care i-o oferim pentru tot ceea ce face, în loc să stea bine mersi la Paris și să își vadă de viața activă pe care o are acolo, cu recunoaștere la nivelul cel mai înalt. Deși este încă tânăr, TMMVS este într-o ascensiune fabuloasă, felicit echipa de aici, cât am fost la minister am văzut multe tipuri de management cultural, de aceea vă pot garanta că ce se întâmplă aici este extraordinar”.

Printre personalitățile prezente la eveniment mai putem menționa pe Ioan Matei, director în cadrul Ministerului Culturii, instituție care a finanțat ediția din acest an a festivalului, Petru Hadârcă – director al Teatrului „Mihai Eminescu” Chișinău, Alexandru Grecu – director al Teatrului Satiricus „I.Luca Cargiale” Chișinău, reprezentanți ai Institutului Cultural Român, Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu" laşi, dar și Alain Timár – director al Teatrului des Halles din Agivnon, orașul gazdă al celui mai important festival de teatru din Europa.

Evenimentele din prima zi a festivalului și zecile de locații ale evenimentelor viitoare

În prima zi a festivalului au mai avut loc patru vernisaje, un concert în aer liber, un spectacol de video-mapping realizat de Andrei Cozlac pe fațada clădirii TMMVS, iar actorii teatrului sucevean au deschis oficial festivalul cu premiera spectacolului ”Livada”, după A.P. Cehov, în regia lui Slava Sambriș.

În continuare, Festivalul Internațional „Zilele Teatrului Matei Vișniec” se desfășoară în numeroase și inedite spații atât în Suceava, cât și la Rădăuți; în cele cinci spații ale Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava – rondul din fața teatrului, foaier, scenă, spațiul expozițional și bibliotecă, la Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă”, Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, Sinagoga Gah, Ferma de Artă de la Liteni, Auditorium Joseph Schmidt - Universitatea „Ștefan cel Mare”, Lectoratele Francez și Italian ale Universității „Ștefan cel Mare”, Casa de Cultură a Sindicatelor, Biserica Nașterea Maicii Domnului, Equestrian Dreams Mitocu Dragomirnei, Art Rock Caffe, Restaurant Vivendi, Parcul de agrement Tătărași, Parcul Central, Casa de Cultură Rădăuți și Templul Mare Evreiesc Rădăuți.

Cei mai mici dintre spectatori sunt invitați cu bucurie la spectacolele pentru copii care se vor juca atât în aer liber, în Parcul de Agrement Tătărași, cât și pe scena teatrului sucevean: „Soacra cu trei nurori” – Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani și „Uriașul egoist” – Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași.

„Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec” și-a deschis porțile! Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de maratonul de cultură!”, au transmis organizatorii Festivalului Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec”.