În ultimele două, trei zile, am discutat cu persoane cât se poate de competente şi totodată preocupate de viitorul fotbalului sucevean, în condiţiile în care Foresta Suceava e din nou calificată în barajul pentru promovarea în liga secundă, o poveste infinit mai complicată şi mai grea decât cea din Divizia B în Superliga. Explicaţia a dat-o chiar ieri, la Radio AS, primarul Ion Lungu, în interviul pe care mi l-a acordat. Domnia sa a povestit din nou despre întâlnirea pe care a avut-o în cursul anului trecut cu preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, chiar aici, la Suceava. Primarul l-a întrebat despre sistemul acesta absolut aiurea, în care după campionatul normal vin play-off şi play-out, apoi seriile se împerechează şi se joacă un fel de turneu final de promovare, cu semifinale tur-retur între locurile 1 şi 2 din cele două serii pereche, apoi câştigătoarele mai dispută o dublă, adevărata finală pentru promovarea în B. Năucitor, nu? Ei bine, Burleanu i-a argumentat primarului nostru ca formula asta a apărut odată cu pandemia, făcându-se nenumărate serii de C, pentru a elimina deplasările lungi şi cazările care atunci, înpandemie, erau problematice. Poate n-o fi observat deşteptul lumii că pandemia s-a terminat de vreo doi ani deja!... dar sistemul imbecil din Liga a 3-a continua să funcţioneze. Cum de ce? Fiindcă fiecare din echipele de acolo îi aduc voturi de câte ori e nevoie! Cei din interiorul clubului mi-au spus că speranţe de promovare există de data asta, principalacontracandidatăfiind cea calificată tot din grupa noastră, Ceahlăul, clasată însă sub noi. De săptămâna viitoare intrăm în focul barajelor. Eu mă bazez pe mai vechea zicere, conform căreia Foresta promovează înaintea alegerilor locale...,iar la anul avem alegeri!