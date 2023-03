Vineri, 17 martie 2023

La Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va fi vernisată vineri, 17 martie 2023, la ora 18:00, expoziția multimedia „Granița în raniță”, realizată de Anca Ioana M. Publicul va avea acces, prin intermediul acestei expoziții, în perioada 17 martie – 14 mai 2023, la povești impresionante ale oamenilor ce trăiesc aproape de frontiera româno-ucraineană. Am aflat de la organizatori că expoziția „Granița în raniță” explorează un subiect complex și puțin discutat ce ne deschide poarta către stilul de viață al comunităților aflate pe ,,linia” ce separă România de Ucraina.

„Șapte ani, 377 de kilometri și mii de cadre, de atât a avut nevoie artista Anca Ioana M. pentru a reîntregi o societate divizată prin limite teritoriale. Natura, credința și traiul acestei lumi, unite prin fotografie, pot fi explorate timp de două luni, începând cu 17 martie 2023”, au transmis reprezentanții Muzeului Arta Lemnului.

Ceea ce va vedea publicul în expoziție este „o mică bucată din munca mea, adusă la viață prin click-ul aparatului foto. Am găsit inspirație în străbaterea granițelor geografice și, uneori, în locurile adânci și obscure ale minții. Am petrecut timp în casa unui contrabandist de țigări din Bucovina, m-am luptat cu asprimea soarelui de stepă din Kazahstan și am parcurs un drum prin cultură și tradiție în țările fostei URSS”, a explicat Anca Ioana M.

Artista a explicat că a îndurat nopțile reci din Norvegia și a încercat să-și găsească „adevăratul eu în apele depresiei. Rezultatele călătoriilor și gândurilor mele sunt în fotografie. Le împărtășesc cu un amestec de frică, incertitudine, bucurie și entuziasm, în speranța că povestea mea vă va face să simțiți la fel, într-un mod profund uman.”

Povești reale, emoții și trăiri aduse din mijlocul comunității de huțuli

Anca s-a născut în municipiul Suceava, dar și-a petrecut copilăria și adolescența în Câmpulung Moldovenesc. Mai apoi a descoperit frumusețea călătoriei și a fotografiei. A cutreierat lumea în lung și lat, însă cel mai drag proiect al ei s-a regăsit aproape de locul natal. Plecând de la comunitatea de huțuli din Bucovina de Nord, interesul pentru zona de frontieră a crescut de la an la an, a născut colaborări prețioase, Anca ajungând să lucreze pe acest subiect cu etnografi și istorici, iar la final să prezinte povestea celor care trăiesc la

limită printr-o expoziție multimedia.

Dacă vreți să cunoașteți răspunsul la întrebarea „Granița te face să te simți în siguranță, inclus sau exclus?”, mergeți la vernisajul expoziție de pe 17 martie, o întâlnire de suflet cu Anca Ioana M., care vă va povesti, prin imagini, care este stilul de viață al oamenilor care trăiesc în apropierea graniței româno-ucrainene. „O explorare a conceptului de limitare și segregare în societatea contemporană atât prin fotografie documentară, cât și prin folosirea tehnicilor bazate pe inteligență artificială. Povești reale, emoții și trăiri aduse din mijlocul comunității de huțuli sunt doar o parte din ceea ce urmează să vedeți. Așadar, sper că am reușit măcar puțin să vă trezesc curiozitatea și sper să ne vedem vineri, la ora 18:00, într-un număr cât mai mare”, este mesajul artistei fotograf Anca Ioana M.