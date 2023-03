Artă

Mironu este un sat din comuna suceveană Valea Moldovei, cunoscut până dincolo de granițele județului prin lăutarii săi. „Țigani lăutari”, cum își spun cei mai mulți dintre ei și cum sunt cunoscuți de localnici. În satul amplasat pe o colină mărginită de pădure, în care locuiesc aproximativ 2.800 de persoane, circa 40 de familii sunt de muzicanți. Am întrebat în sat la ce casă putem găsi un lăutar cu care să stăm de vorbă și am fost îndrumați către familia Plai, care numără nu mai puțin de 10 lăutari. Se trag din „vioristul comunei Valea Moldovei”, Gheorghe Plai.

Șeful familiei e astăzi unul dintre fiii lui Gheorghe, acordeonistul Climent, în vârstă de 76 de ani. Batem în poarta casei fiului lui, Sandocan Plai. Îi spunem ce vrem și ne poftește prietenos în casă. În câteva minute, el și soția lui, Emanuela, au convocat o mini-trupă la un recital improvizat. Sandocan și bătrânul Climent au venit cu acordeoanele, în holul casei au instalat orga pentru Alexandru, fiul Emanuelei și al lui Sandocan, iar Marinel, nepotul lui Sandocan, a venit cu saxofonul. De obicei ei nu cântă împreună, fiecare are propria lui formație. Acum au cântat cu generozitate pentru noi, în deplină armonie, deși n-au repetat nici o secundă. Între două melodii, își spun poveștile.

Bunicul Climent este cel mai hâtru dintre toți. Ne spune că primul lui acordeon a fost un Weltmeister, pe care l-a primit la 11 ani, când a început să cânte cu tatăl lui la diverse evenimente. De vreo 30 de ani folosește un Parrot roșu. Climent are 5 fii, toți lăutari, și 8 fiice. „Din instrumente și cu un căluț am crescut copiii. Am fost harnic, n-am furat și nu mi-a plăcut să stau. Noi zicem că suntem țigani, dar nu știm nici unul țigănește”, spune râzând bătrânul lăutar. „Nu ne-am declarat niciodată romi sau țigani. Nu știm limba, nu știm tradițiile, oamenii ne spun că suntem țigani după culoarea pielii. Noi zicem că suntem toți oameni și atât”, explică Emanuela.

Repertoriul este cel care dă valoarea unui lăutar

Sandocan a moștenit dragostea tatălui său pentru acordeon, dar îi este familiară și orga. Cântă cu un Excelsior negru, orice fel de muzică, de la muzică de petrecere, café-concert, muzică populară, orice aude. Cântă la nunți și la evenimente private, la festivaluri sau în cafenele. La fel ca și tatăl său, are un repertoriu de câteva sute de melodii, toate învăţate după ureche, fără studiu pe note. E „biblia lăutarilor”, moştenită din tată în fiu şi îmbogăţită mereu instrumental și liric. Repertoriul este cel care dă valoarea unui muzicant, asigurându-i succesul. „Asta este meseria mea. Asta mi-a plăcut și asta știu să fac”, spune Sandocan. Lăutarii afirmă că muzicantul adevărat este cel care, când aude o melodie, o poate reda din memorie, practic o „fură”, pentru că cel care o cântă, dacă nu e din familie, nu îl va învăța.

Primul din familia Plai care studiază muzica la școală este Gabriel, fiul cel mic al Emanuelei și al lui Sandocan. „A încercat acordeonul, a încercat vioara, dar a vrut altceva. Învață clarinet la Școala Populară de Arte <Ion Irimescu>, la Suceava. Soțul n-a avut condiții să studieze muzica, dar ne dorim ca nepoții noștri să meargă la conservator”, speră Emanuela.

„Altceva” a dorit și Marinel, nepotul lui Sandocan. „Saxofonul mă reprezintă cel mai bine. E altceva decât celelalte instrumente”, mărturisește el. Toți cântă cu pasiune, pentru ei muzica este un mod de viață. Ca să ne demonstreze că își merită renumele de lăutari adevărați, interpretează „Rapsodia Română” și „Ciocârlia” și Sandocan ne îndeamnă să ne interesăm printre muzicieni cât de greu se cântă aceste piese la acordeon și saxofon. Deși orgoliul de a fi fiecare cel mai bun și rațiunile financiare i-au făcut să cânte în formații diferite, Sandocan speră să înființeze și o trupă formată numai din muzicieni din familie, care să cânte la evenimente speciale. Le-ar trebui o solistă, ceea ce nu-i ușor de găsit pentru că abia în ultimii ani au început să cânte și fetele din familiile de lăutari. Până nu demult, era o artă destinată exclusiv bărbaților.