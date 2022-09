De la Guvern

Prezent vineri în Capitală, cu mai multe probleme ale municipiului pe care îl reprezintă, primarul Sucevei, Ion Lungu, a obținut garanții referitoare la alocarea unei sume de aproximativ 1,8 milioane de euro pentru a face lucrări de reabilitare termică, necesare unei bune funcționări a sistemului de termoficare.

„Am avut discuții la Ministerul Dezvoltării - Direcția Termoficare, unde am discutat despre alocarea în acest an a sumei de 8.244.428,9 lei pentru lucrări de reabilitare termică. Suma este aprobată în bugetul ministerului, urmând a fi repartizată municipiului Suceava.

Totodată, am discutat la Ministerul Economiei posibilitatea de extindere a rețelei de gaz metan în Cartierul Europa.

La Ministerul de Finanțe am purtat discuții referitoare la ultimele trageri din Creditul de Trezorerie angajat anul trecut, pentru investiții finanțate din surse proprii. Am convingerea că în perioada următoare subiectele discutate la București își vor găsi rezolvarea”, a spus Ion Lungu, care a mai avut o întrunire importantă și în legătură cu funcționarea sustenabilă a viitoarei Săli Polivalente, mare consumatoare de utilități, solicitând montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, în locul sistemului clasic de încălzire.

Tot în cadrul acestei deplasări, edilul Sucevei a avut discuții la HidroElectrica în legătură cu solicitarea celor de la TPL Suceava, referitor la achiziția de energie electrică de la acest furnizor, în condițiile în care transportul public este asigurat în cea mai mare parte cu autobuze electrice, iar necesarul de energie electrică este uriaș, de 3770.7791 Mwh/an.