Iniţial, voiam să scriu despre fotbal. Că doar aseară iar urma"un joc decisiv" (cum sunt numite toate meciurile Naționalei de vreo juma' de secol încoace!) în care iar ne punem speranţele de renaştere şi pentru echipa României, şi pentru vreo generaţie de fotbalişti altfel decât cele de loseri care au îmbrăcat absolut degeaba acest tricou şi cărora li s-a cântat inutil Imnul, din moment ce se vedea că mult mai aproape de sufletele lor sunt manelele. Aşadar, ca om care iubeşte fotbalul mai mult decât pe oricare alt sport, ba care mai are şi două televizoare suprapuse, tocmai pentru a putea urmări simultan evenimentele sportive (dar nu numai) de interes major, logic ar fi fost ca în paralel cu meciul Finlanda - România să văd cealaltă partidă din grupa noastră, Bosnia şi Herţegovina - Muntenegru. Numai că la aceeaşi oră, 21:45, e programat şi meciul Italia - Anglia, pe care orice om normal l-ar alege fără ezitare. Când scriu acest articol, mai sunt câteva ore bune până să înceapă nebunia, iar eu parcă deja am renunţat la meciul din grupa noastră în favoarea ăstuia din Italia. Ei, staţi puţin şi nu mânaţi, că dilema abia începe să mi se adâncească. Cum să fac să nu pierd cel mai important eveniment nu doar al zilei, ci al anului, dacă nu cumva al mileniului (adică al celor 22 de ani scurşi din Mileniul III, care au coincis cu întreaga carieră a celui mai spectaculos tenismen din istorie)? E vorba de retragerea lui Roger Federer, meciul său de adio fiind programat să înceapă la 22:20, cam pe la ora la care meciurile de fotbal sunt în pauză dintre reprize. Se poate rata aşa ceva? Exclus. Ar însemna că degeaba am spus mereu că pentru mine Roger este însăşi ideea de sport, de civilizaţie, de eleganţă, de spectacol, de tot ce poate da sportul mai frumos şi mai luminos... Ei, vedeţi la ce e bun (şi) laptop-ul? Te ajută să ieşi din necaz când e ditamai superoferta: am să văd pe el tenisul, pe Eurosport Player. Pe un televizor văd meciul României, pe ălalalt al Italiei... dar cu amicalul Brazilia - Ghana cum rămâne!? Căşi ăsta se joacă de la 21:30, iar eu ţin cu Brazilia din 1958, tot de când la cluburi ţin cu Real!