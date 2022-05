La bani mărunți

”Pătrunjelul”, o operațiune specială a celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost declanșată miercuri în piețele din municipiul Suceava. Este vorba de o acțiune inopinată, coordonată chiar de președintele ANPC, Horia Constantinescu.

Reprezentanții Administrației Piețelor din cadrul Primăriei Suceava spun că au fost contactați de șeful echipei de control chiar din Piața Mare din centrul municipiului. ”Ne-au cerut să le comunicăm care sunt tarabele Primăriei Suceava și au verificat piața de legume și fructe, dar și hala de carne și hala de lapte și brânzeturi. Din punctul nostru de vedere nu avem nimic de ascuns și vom colabora cu echipele de control”, a arătat Cristi Curelușă, șeful Direcției Administrației Piețelor din Primăria Suceava.

Scopul controlului este delimitarea producătorilor autorizați de cei care vând produse aduse din import și se folosesc de aceste atestate emise de diferite primării. Practic, se dorește încurajarea comerțului cu produse românești în detrimentul celor aduse din import. Controlul de miercuri a făcut ca mai mulți comercianți să își părăsească efectiv tarabele cu produse pentru a nu da ochii cu inspectorii ANPC. Unii dintre ei au reușit să își acopere marfa, dar alții le-au lăsat efectiv pe tarabe.

Unii producători spun însă că atitudinea echipelor de control a fost una care a lăsat mult de dorit. ”Pe mine m-au întrebat dacă am permis de conducere. Pentru ce îmi trebuie mie așa ceva? Eu sunt o femeie proastă de la țară și pot veni cu autobuzul. Le-am explicat că pătrunjelul pe care îl vând e cel care a crescut din ce a rămas peste iarnă în grădină, dar nu m-au crezut. Mi-au spus să îmi pun casă de marcat pentru că altfel va fi de rău. Tot ce am la vânzare e de la mine de acasă, nu am cumpărat nimic de la angro”, a mărturisit o comerciantă din Piața Mare.

Acțiuni similare au avut loc și în alte piețe, iar pentru a acoperi cât mai multe zone, la Suceava au fost aduse echipe de control din mai multe județe, printre care Iași, Neamț și Botoșani. Cel mai probabil, acțiuni similare se vor derula și în alte orașe, dar și în județele vecine.