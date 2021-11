Inițiativă

Prim-vicepreședintele PNL, liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a declarat, în emisiunea „Legile Puterii”, că în noul program de guvernare este pregătită debirocratizarea României. Gheorghe Flutur a precizat că acest lucru este necesar deoarece „nu se poate să vii pentru orice investiție să ceri bani de la București”.

În același timp, Flutur a spus că la propunerea sa, în noul program de guvernare a fost introdus și un parteneriat stat-biserică. „Electoratul liberal este supărat că am făcut această alianță cu PSD. Eu am avut un parteneriat cu BOR și avem 105 copii la o mănăstire la noi în județ. Marile proiecte de la noi din județ au fost făcute cu biserica, iar Suceava a devenit a treia destinație turistică după litoral şi Brașov. Nimic nu se poate face fără parteneriat cu biserica și ONG-uri, alături de stat”, a precizat liderul PNL. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a spus că are o obligație față de electoratul liberal, având în vedere că „mulți ne întreabă de ce ne unim cu PSD”. ”Am fost un veteran al luptei cu socialiștii. Dar, având în vedere actuala criză, stai și te gândești ce pui în față. Interesul partidului ori să faci ceva pentru țară, dincolo de ideologii. Când vorbesc de criza pandemică, trebuie să ai soluții. Trebuie să livrăm repede, pentru că lumea nu mai așteaptă. Am coborât în două benzinării și mi-a spus lumea să facem ceva odată, dar numai să facem. Nu e timpul să stau în casă și să văd cum criza se adâncește”, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a arătat că în noul program de guvernare sunt pregătite măsuri imediate pentru pandemia de coronavirus, pentru facturile pe care populația trebuie să le plătească și pentru PNRR. „Am cerut să respectăm drumul european al României. E nevoie de reformă constituțională. Reforma administrativă și descentralizare. Dacă venim la București ca să schimbăm tabla de pe un cămin cultural, e greu”, a mai arătat prim-vicepreședintele PNL. El a făcut referire și la taxe și impozite, precizând că acestea nu vor crește. De asemenea, el a spus că PNL susține cota unică. „Dacă credem că debirocratizăm, prin eliminarea ei, e o greșeală. Nu credem că e un delict dacă cineva acumulează avere legal”, a încheiat Gheorghe Flutur.