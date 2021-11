Pierdere

Cunoscutul medic gastroenterolog și internist Liliana Croitoru a murit, duminică după-amiază, răpusă de Covid-19. Familia doctorilor Croitoru s-a îmbolnăvit de Covid la sfârșitul lunii octombrie. Soțul și fiul doctoriței, Constantin și Radu Croitoru, primul medic radiolog, al doilea, medic stomatolog, erau vaccinați anti-Covid, însă ea nu era vaccinată. Fiul a avut o formă ușoară de boală, dar doctorița Croitoru și soțul său s-au internat în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în data de 1 noiembrie a.c., în secția Boli Infecțioase. Doctorul Constantin Croitoru, cu multiple comorbidități, dar vaccinat, a trecut cu bine prin boală și a fost externat zilele trecute. Starea de sănătate a doctoriței s-a deteriorat însă progresiv și a fost transferată la ATI în data de 4 noiembrie. Trei zile mai târziu a fost nevoie să fie intubată și, în ciuda eforturilor colegilor săi de a o salva, în după-amiaza zilei de 14 noiembrie a murit. Avea 75 de ani și era încă în activitate, la Spitalul Bethesda.

Managerul Centrului Medical Bethesda, dr. Ștefan Pușcașu, și-a exprimat profundul regret față de pierderea doctoriței Croitoru. „Era o profesionistă desăvârșită și avea un caracter deosebit. Am avut mereu o foarte bună relație colegială, care a durat atâția ani. În această situație nu am putut s-o ajut. Regret foarte mult că am pierdut un coleg și un profesionist”, a declarat, marți, dr. Ștefan Pușcașu.

Dr. Liliana Croitoru era născută în data de 5 februarie 1946. A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, în anul 1971. Era medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie și doctor în științe medicale. A lucrat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, de unde s-a pensionat în anul 2016, dar a colaborat cu unitatea medicală până în 2017, cu contract de prestări servicii. Cu Policlinica Bethesda a colaborat din 2003; ultima zi de serviciu a fost 29 octombrie 2021.

Înmormântarea va fi miercuri, 17 noiembrie, în cimitirul Adormirea Maicii Domnului din Suceava (pe „Serpentine”).