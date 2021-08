Luptă pentru coroana de Miss

Următoarea reprezentantă a României la competiția internațională Miss Universe ar putea veni de la Suceava. Este vorba de Cosmina Delia Bodnariuc, din comuna Dărmănești, judeţul Suceava, fiica marilor afaceriști Viorel şi Violeta Bodnariuc de la SC Bodtrans SRL, firmă înființată în 2001 și care are ca obiect de activitate comercializarea de vehicule agricole și industriale, transportul intern și internațional de mărfuri.

Cosmina nu este la prima experiență într-o competiție de frumusețe, talent și carismă, fiind câștigătoarea locului 3 la Miss Boboc, în 2013, la Balul Colegiului National “Petru Rareş” Suceava.

Anterior, studiile gimnaziale le-a făcut la Școala Nr. 3 Suceava.

Dar cea mai mare realizare a ei în ce priveşte concursurile de frumusețe este faptul că a ajuns să facă parte din cele 25 de semifinaliste ale competiției Miss Universe România, a cărei finală are loc săptămâna viitoare, sâmbătă, 28 august.

Gala evenimentului se va desfășura la Face Club Bucureşti pe 28 august, ora 19.00, iar lupta pentru coroana României poate să fie câştigată de suceveanca noastră și cu ajutorul nostru, prin gânduri bune și, de ce nu, like-uri, dacă juriul va ține cont și de voturile publicului, pe paginile de socializare.

“Mă numesc Bodnariuc Delia Cosmina şi am 23 de ani. M-am născut în Suceava, dar m-am mutat în Cluj acum 4 ani. Întotdeauna am fost atrasă de frumos atât în exterior, cât şi în interior, aşa ca încă din adolescență mi-am început cariera ca make-up artist. Un alt lucru pe care îl iubesc cu toată inima sunt copiii, astfel că nu cu mult timp în urmă am deschis o agenție de modeling care să îi ajute pe cei mici să urmeze minunata cale a modelingului. Sper ca prin aceasta să reuşesc să aprind în inimile lor dragostea de frumos de la o vârstă fragedă”, este mesajul cu care suceveanca este înscrisă în competiție pe pagina de Facebook și pe cea de Instagram a Miss Universe România, unde este în topul preferințelor, ca număr de like-uri de la vizitatori.

Profilul ei se găsește și pe site-ul missuniversero.com, alături de cel al celorlalte 24 de concurente din București, Constanța, Cluj-Napoca, Oradea, Buzău, Râmnicu Vâlcea, Turda, Pitești, Popești-Leordeni, Timișoara, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Iași.