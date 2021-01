Începând de ieri

Anunțul Guvernului că salariile bugetarilor vor fi înghețate în acest an nu a fost digerat prea bine de reprezentanții sindicatelor. Polițiștii afiliați la Sindicatul Național al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Biroul Teritorial Suceava, s-au raliat protestului inițiat la nivel național. Este vorba de o primă etapă a acțiunii de protest din cele trei care au fost convenite și care vor fi aplicate gradual. Vasile Anton, liderul SNPPC Suceava, a precizat că începând de luni, 11 ianuarie, colegii săi din acest sindicat nu mai aplică amenzi, ci doar avertismente. ”Aceasta este prima etapă a protestului asupra căreia am căzut de acord la nivel național. Să nu se înțeleagă însă că infractorii vor scăpa și polițiștii nu își vor face treaba. Avertismentele se vor da în locul amenzilor doar în ceea ce privește contravențiile”, a declarat Vasile Anton. Acesta a explicat și în ce ar consta mărirea salarială înghețată de Guvern pentru anul în curs, deși o lege din 2017 prevedea expres acest aspect. ”Prin Legea 153/2017 ni s-a garantat mărirea salarială în patru tranșe de câte 25% anual. Și ca să înțeleagă toată lumea, în alte sectoare bugetare mărirea s-a făcut integral, dar noi am acceptat să fie în patru tranșe egale. Pentru a vă face o imagine clară, anual era vorba de o mărire de aproximativ 300 de lei net și nu alte sume cum s-ar putea crede”, a menționat Vasile Anton.

SNPPC Suceava este cel mai mare sindicat al polițiștilor din județ și numără aproximativ 800 de persoane, dintr-un total de circa 1.200 de oameni cât sunt angajați la Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava. Dintre sindicaliști, mulți sunt angajați la Ordine Publică sau în partea de circulație rutieră, domenii unde se aplică și cele mai multe amenzi contravenționale.