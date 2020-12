Zădărnicire combatere boli

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava trage un semnal de alarmă după ce probele de laborator au confirmat că doi porci găsiți abandonați pe malul pârâului Brădățel, în satul Mihăiești, comuna Horodniceni, au murit de pestă porcină africană. Porcinele moarte au fost scoase din gospodărie și aruncate acolo de crescător, care, probabil fără să-și dea seama, a făcut un gest care poate avea consecințe dezastruoase:

Directorul DSVSA Suceava, Sorin Mihai Voloșeniuc, a explicat: ”Virusul este rezistent atât în apă, cât și în sol, plus avem păsări - corbii - sau câini care au putut consuma din leșuri și au putut duce virusul departe. Se pune în pericol toată comunitatea, chiar toată populația de porcine din județ prin astfel de acțiuni. Atragem atenția și facem apel la crescătorii de porci să anunțe imediat medicul veterinar dacă au în gospodărie un porc bolnav sau mort. Rog oamenii să înțeleagă că nu riscă nimic, sunt chiar despăgubiți dacă animalele le mor din cauza acestui virus. În plus, cine face așa ceva și este prins se alege cu dosar pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor. Facem mari eforturi pentru a ține sub control acest virus și a-l izola, însă avem nevoie și de colaborarea crescătorilor de porci, altfel munca este în zadar”.

În comuna Horodniceni au mai fost descoperite două cazuri de pestă, în două gospodării, aflate la distanță de aproximativ doi kilometri una de alta.

În județul Suceava mai sunt în evoluție încă cinci focare, la Strâmtura - Vama, la Corocăiești - Verești (2), la Vulturești, la Călinești Enache, comuna Dărmănești. Se speră că în curând primele focare vor putea fi stinse.

Virusul este extrem de contagios și duce la mari pierderi în populația de porcine.

Porcii care contractează virusul refuză hrana, iar pe corp le apar pete roșiatic-violete. De asemenea, au secreții nazale și oculare de culoare roșie și uneori se instalează diaree hemoragică. Decesul survine în 2-3 zile, boala fiind extrem de contagioasă între porcine, totodată și virulentă. Din fericire, nu există risc de transmitere a virusului pestei porcine africane la om.

Sucevenii care cresc porci sunt rugați să colaboreze cu autoritățile și să nu refuze controalele medicilor veterinari, care inventariază porcii în zonele de supraveghere a focarelor.