Implicare activă

În contextul crizei generate de coronavirus atât în sistemul medical, cât și în cel economic, compania EGGER, care are aproape 900 de angajați în județul Suceava, a făcut mai multe donații consistente, menite să îmbunătățească serviciile medicale oferite populației.

“Sprijinirea sistemului de sănătate din județul Suceava este una dintre preocupările principale ale companiei EGGER în România din ultimii 12 ani. Doar în decembrie 2019 am donat 170.000 de euro spre a fi folosiți pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate locale din Rădăuți, respectiv 119.000 de euro către Spitalul Municipal Rădăuți și 51.000 de euro către Centrul de Ambulanță din Rădăuți.

Suntem conștienți că nevoia de implicare este și mai mare în prezent, în contextul crizei generate de coronavirus, și suntem alături de spitalele din Rădăuți și Suceava. Astfel, am alocat 25.000 euro și 1.000 l dezinfectant către Spitalul Municipal Rădăuți, iar către Spitalul Județean Suceava am trimis 700 de combinezoane și peste 400 l alcool sanitar. Totodată, am trimis și către Primăria Suceava 1.000 l dezinfectant. Avem în curs și alte solicitări pentru dezinfectant pe care le vom onora în limita stocului de care dispunem”, au spus reprezentanții companiei.

Astfel, doar în ultimele 4 luni implicarea lor activă în îmbunătățirea serviciilor medicale din Rădăuți și Suceava depășește cu mult 200.000 euro.

“Acțiunile noastre nu se opresc aici, ci vor continua și pe viitor. Un efort comun ne va ajuta să trecem de aceste momente grele cu care ne confruntăm și e nevoie de implicarea tuturor, pentru că împreună suntem mai puternici!”, au adăugat cei de la EGGER, grup care deține din 2008 o fabrică la Rădăuți, unde sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail.