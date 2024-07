Începând de luni dimineață vom ști cu toții rezultatele din trei mari competiții. În ordine cronologică: Wimbledon, Euro 2024, Copa America. N-are cum să-ți placă să scrii în orb, ca jurnalist, însă asta îți poate conferi și o oarecare libertate. Ia uite, la Wimbledon se reeditează finala de anul trecut, Djokovic – Alcaraz, ce ne spune asta? Că nu e prea târziu pentru o nouă astfel de rivalitate. Mai ales că acest Djokovic, oricât ne-am aștepta să-l afectez ba vârsta, ba o accidentare care se lasă cu operație, pare a fi dracul gol! Dacă la Alcaraz te aștepți să crească, deci să fie mai bun de la an la an, la sârb ar trebui să fie pe dos. Nu știu dacă el sau cineva din echipa lui e geniu tactic, dar e aproape tradiție ca Djokovic să vină cu ceva nou și surprinzător taman când zici că adversarul i-a luat măsura. Să fie la fel cu Alcaraz? Puștiul spaniol pare că a prins un vârf de formă, l-a destructurat pe Medvedev, iar ce a spus rusul despre el este impresionant: cică atunci când joacă împotriva lui Alcaraz se vede atacat cu toate armele pe care le aveau toți cei trei corifei, Nole-Rafa-Roger, în zilele lor bune! Deocamdată, mai degrabă decât victoria Krejcikovei la feminin, aș remarca prezența legată a italiencei Paolini în finalele Roland Garros – Wimbledon, ceea ce vezi rar și la jucători sau jucătoare cu palmares în spate. Chiar dacă a pierdut în ambele, se poate spune că Paolini a realizat ceva inspirațional pentru sportul alb.

Dacă la finala Copa America câștigătoarea e clar că va vorbi spaniola, la Euro șansele erau împărțite, deși parcă tot spre spaniolă înclina balanța. Sper doar să fi primit spectacol, să se încingă atmosfera și de la așa ceva, nu numai de la gradele din termometre. A început și liga noastră cea de toate etapele, parcă prin surprindere, dar mi se pare o impietate să vorbim despre asta, cel puțin nu înainte de a isprăvi cu evenimentele sportive cu adevărat importante. Vine și Olimpiada peste noi, așa că fotbalul nostru intern ar putea continua mai multă vreme pe sub radar. În schimb, ca din oală m-a luat vestea că echipa aia care n-a avut drept de promovare în Liga 1, Corvinul, a luat pe sus o echipă din Ungaria, administrându-i un 4-0 în deplasare! În Liga Europa, să ne înțelegem. Păi în cazul acest, zic să n-o primească pe Corvinul în Liga 1 nici sezonul ăsta, c-o strică!