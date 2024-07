În timp ce în Europa favoritele la titlul continental ajung cum-necum în semifinale, inclusiv în urma loviturilor de departajare, peste Atlantic Brazilia se oprește în sferturi la Copa America, luată la 11 metri de Uruguay. Selecționerul acesteia din urmă este nimeni altul decât ”Nebunul” Bielsa, care a servit la o conferință de presă o mostră de filosofie a fotbalului în cel mai pur sens al cuvântului, nu aia pe care orice antrenor, în special de pe la noi, pretinde că o are. Pentru Bielsa și pentru cei ca el, deloc puțini, fotbalul a ajuns într-o eră industrială, un produs care se servește în exces, pierzându-se frumusețea primordială și, în cele din urmă, sufletul. E bine când o spune și unul din interiorul fenomenului, ba chiar de la vârful lui. Interesant, argentinianul Bielsa și-ar putea întâlni compatrioții în finală, asta dacă Uruguay trece de Columbia, un meci cu adevărat uriaș. Dincolo, Argentina se revede cu Canada, pe care deja a învins-o în grupă, teoretic o formalitate. Trebuie spus că 3 din 4 sferturi s-au decis la penalty-uri, și pentru că se trece direct la ”loterie” după 90 de minute. Asta ar fi diferența față de Euro, dacă s-ar fi aplicat și la noi regula respectivă, tot 3 din 4 am fi avut la 11 pași. Anglia a fost singura care a valorificat prelungirile, înscriind prin Kane în chiar primul minut, prilej pentru englezi să ne mai adoarmă încă 29 de minute cu jocul lor! Ca să închei paranteza cu Copa America, Messi e la fel ca Ronaldo, adică fără gol, ba chiar mai rău, fiindcă n-a înscris nici la departajare, scărița sa lingând transversala. Își permite să se joace, probabil se va activa în aceste două jocuri care urmează, sau poate doar în ultimul, căci are un mare avantaj față de CR7: e încă în competiție. Apropo de Ronaldo, s-au înmulțit vocile critice, dar așa e după război, mai ales dacă n-a ieșit bine. Măcar la rubrica asta ați putut citi din timp că recăderea în dependență nu putea fi benefică pentru exprimarea echipei lusitane. Altfel, nu e loc pentru outsideri în ultimii 4, deși turcii ne-au arătat cum trebuia jucat cu Țările de Jos și poate ar fi meritat prelungirile. Dar când marcatorul dublei din meciul precedent este suspendat fiindcă a ținut să bage în poză pe niște unii care visează la imperiul cu semilună, se ajunge la vorba românului că... turcul plătește!