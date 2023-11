În mod normal, dacă ai doi copii sau elevi, te bucuri parcă mai mult când ăla mai puțin dotat are parte de o împlinire. La ălalalt te aștepți, e normal. Așa și noi, cu generațiile astea de fotbal. Aia numită ”de aur”, tot de noi, ne-a făcut pretențioși, ce i-am mai luat la refec la Euro ’96! Pe urmă am tot coborât pretențiile, până am ajuns să nu mai avem deloc. Și iată-ne ajunși dezabuzați la generația actuală. Am avut dreptate când am criticat-o? Nu numai că am avut, este imposibil să nu fi avut. Să nu uităm că exact aceeași echipă, cu Iordănescu jr. pe bancă, retrograda glorios din Liga Națiunilor, în luptă cu non-adversari! A avut dreptate Gică Popescu atunci când l-a criticat pe selecționer? O spun iar, imposibil să nu fi avut, doar că unii, inclusiv ziariști, îi impută exprimarea aia cu ”băi, băiatule”. Eu n-am memoria scurtă, așa că știu ce-a fost la tastatura unora când era Daum selecționer... Am spus-o și atunci, nicicând n-ar fi existat acele exprimări dacă Daum ar fi fost român. În ce-l privește pe selecționerul actual, cred că se poate spune că are limitările sale, fără ca asta să-i ia din merite. Și iată unul mare, titularizarea lui Pușcaș, pe criteriu psihologic. L-au ironizat israelienii pe Pușcaș? Și noi o făcuserăm de atâtea ori, dar motivarea adevărată e când o fac adversarii. A avut curaj Iordănescu să mizeze pe asta, dar dacă i-a ieșit, jos pălăria! Vom mai avea multe de comentat despre ce a fost și ce va fi, dar deocamdată să ne întoarcem la celebrul baraj cu Slovenia, pe vremea când actualii tricolori abia erau născuți. Era unul atunci, Rudonja, atacant fără gol marcat la naționala Sloveniei în câteva zeci de selecții. Era pe retragere omul, iar el se afla încă pe sec. Ei bine, când a ratat o ocazie, cuplul de comentatori Grădinescu-Enăchescu l-a luat la mișto, ”stai liniștit, era Rudonja” ha-ha! Am simțit de atunci că se va întâmpla, iar Rudonja a marcat și ne-a lăsat acasă. Karma is a bitch, a fost rândul adversarilor noștri de sâmbătă să o simtă pe propria piele. Și uite așa am ajuns la comentatori. Grădinescu știe fotbal, fără îndoială, însă parteneriatul cu Mocanu îl trage în jos, se complace sau poate a ajuns și el la o anume autosuficiență. Comentariul celor doi a fost de nivel cârciumă: ”băi, arbitre” și ”dă-o, bă, în poartă”, plus o mulțime de alte strigăte guturale, cu faze urlate a nedreptate la prima vedere, pentru a înmuia la reluare. Din fericire, ei nu s-au calificat, alt post va transmite turneul final. Din păcate, nici un ziar de sport.