Poate că ar trebui să vă cer scuze că reiau la doar câteva zile distanţă subiectul acesta, dar zău că mă apasă foarte tare, pentru că m-am săturat de minciună, de fals, de fraudă, precum şi de a fi luat de fraier de toţi neisprăviţii şi nechemaţii care au năpădit lumea sportului românesc, desigur pe bază de mânăreli politice. Aşa ne-am pricopsit la fotbal cu o panaramă caBurleanu care până să ajungă preş. la FRF nu văzuse din apropiere în viaţa lui un teren de fotbal normal. Aşa am ajuns ca un nepricopsit că Petrache, alt bolnav de funcţii, să ducă rugbyul românesc în fundul prăpastiei, dar să ne aburească cu prezenţa la Mondiale (unde am bătut recordul mondial de puncte încasate!). Ultima golănie s-a petrecut cu gimnastică: de unde în urmă cu vreo două decenii câştigam cu echipa titlurile mondiale, iar fetele câştigau şi la individual compus şi la mai toate probele pe aparate aur după aur, acum ajungem să ne bucurăm de un loc... 10 la Campionatul Mondial! Locul în sine nu-i nenorocire, că ne-am obişnuit cu clasarea de tot râsul. Nenorocire e că oficialii români, cu ajutorul câtorva lingăi din presă, ne prezintă (şi) catastrofa asta ca o pe o mare realizare! Fiindcă, zic lingăii, ne asigurăprezența la Olimpiadă, unde e drept că n-am mai călcat de vreo 11 ani! În fruntea Federaţiei de Gimnastică se afla o individănumită Carmencita Constantin, pripăşităacolo la o comandă de partid. Dincolo de "vocea şi talentul ei" o mai recomandă şi prezenţa la UE timp de vreo 7 ani în nu ştiu ce comisie pentru mediu! A, da, mai e şi arbitru de gimnastică. După calificarea aia catastrofalăcu echipa, România a mai obţinut un loc 23 (din 24!) la individual compus şi un loc 4 în singura finală pe aparate la care am avut o prezenţă. Ruşine mondială, nu performanțe! Însă ăştia educaţi în spiritul raportărilor false din vremea lui Ceauşescu se vede că "n-or muritu, ci doar niţel s-or hodinitu".